Mara Venier, “Federico Fashion Style è gay”: la reazione epica

Sono ormai ore che la notizia del supposto coming-out di Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, sta facendo il giro del web. Infatti, secondo Alessandro Rosica, il parrucchiere dei Vip avrebbe finalmente ammesso di essere gay negli studi di Verissimo. Durante l’intervista, che andrà in onda sabato 21 gennaio a partire dalle 16:30, Federico rivelerà a Silvia Toffanin che, nonostante tutto, “ha sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia”.

Era da tempo che in molti sospettavano dell’omosessualità dell’hair-stylist e, proprio per questo, sul web si sono scatenati con i commenti. “Federico Fashion Style gay non è uno scandalo invece lo era il fatto che per anni si proclamava etero”, scrive un utente di Twitter. E ad unirsi alla schiera di commenti sarcastici è arrivata anche la regina della domenica, Mara Venier.

La nota conduttrice ha infatti avuto una reazione epica ed ha condiviso sulle sue storie di Instagram un articolo riportante la notizia, lasciando un commento e taggando direttamente il parrucchiere. “Non me l’aspettavo proprio”, sono state le sue parole palesemente ironiche.

Mara aveva già espresso le sue perplessità durante un’intervista a Fashion Style negli studi di Domenica In. Ai tempi il trentatreenne stava partecipando a “Ballando con le stelle” e anche allora i dubbi sul suo orientamento avevano catturato l’attenzione del pubblico. A tal proposito la Venier aveva domandato senza giri di parole al suo ospite: “Quindi pensano che tu sia gay?”, ricevendo ovviamente una risposta negativa.

Però c’è anche chi non è d’accordo con queste critiche, considerate una mancanza di rispetto verso un coming-out, che in ogni caso rimane una scelta personale della persona interessata. L’opinionista del web, Fran Altomare, commenta su Twitter: “Tutti attivisti, tutti garantisti, tutti ad invocare il rispetto delle scelte, la privacy, a definire gli outing come un crimine. Ma quando ti chiami #federicofashionstyle ti devono perculare perché era ovvio che fossi gay. Ed il tuo coming out deve valere di meno.”

Altomare contesta direttamente anche la reazione di Maria Venier con un coinciso: “Come volevasi dimostrare. Io boh”.

Federico Fashion Style e la rottura con Letizia Porcu

Federico Lauri e Letizia Porcu sono stati sposati per diversi anni. La fine del matrimonio è stata annunciata dalla donna ad ottobre 2022. Da quando è diventata pubblica la rottura, Fashion Style ha attaccato in diversi frangenti l’ex coniuge con la quale ha anche una figlia di nome Sophie Maelle, nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale.