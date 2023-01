“Federico Fashion Style ha ammesso di essere gay a Verissimo”

Il cerchio si sarebbe ufficialmente chiuso su Federico Fashion Style, che nelle scorse ore avrebbe ammesso una volta e per tutte a Silvia Toffanin di essere gay. A riportare la notizia in esclusiva (seppure per il momento sia ancora da prendere con le dovute pinze) è Alessandro Rosica, il celebre Investigatore Social su Instagram, che ha confermato quello che in molti già avevano intuito.

L’intervista che Federico Fashion Style concederà il prossimo sabato 21 gennaio alle ore 16:30 a Verissimo sarà incentrata proprio su questo tanto atteso coming out da parte dell’hair stylist, che in tanti aspettavano ormai da diverso tempo. Secondo quanto riporta Alessandro Rosica, non soltanto Federico Fashion Style ammetterà di essere gay ma parlerà anche della sua ex Letizia Porcu, confermando però di averla amata per davvero quando ancora stavano insieme.

In base alle indiscrezioni di Rosica (che però non crede a Federico Lauri) il parrucchiere “ha sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia”. In base a questa ricostruzione dell’hairstylist, dunque, sembrerebbe che la verità sul suo orientamento sessuale fosse in realtà già nota alla donna da diverso tempo.

A quanto pare, dunque, Federico Fashion Style parlerà anche della sua tanto chiacchierata “vita parallela”, anche se sembra che stando alle sue parole sia iniziata effettivamente soltanto di recente. Bisognerà a questo punto attendere la puntata di sabato di Verissimo per scoprire, una volta e per tutte, la verità sulla vita segreta di un personaggio tanto chiacchierato quanto, a modo suo, controverso.

Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style, si è già consolata

Nel frattempo la storica (e unica) ex compagna di Federico Lauri si è già lasciata alle spalle il passato, trovando il vero amore nel noto produttore musicale Vincent Arena.

Nei giorni scorsi, Letizia Porcu ha pubblicato via Instagram Stories un romantico scatto in compagnia dell’uomo, che in tempi non sospetti ha aiutato Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano a pubblicare il loro primo vero singolo in collaborazione. Federico Lauri non è purtroppo rimasto in buoni rapporti con la donna: settimane fa, l’hairstylist ha dedicato all’ex un duro sfogo su Instagram, spiegando che lei gli starebbe in qualche modo impedendo di vedere la figlia Sophia Maelle, che la coppia aveva avuto con l’inseminazione artificiale.