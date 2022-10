GF Vip, Ginevra Lamborghini in diretta: cos’ha rivelato sul fidanzato

La sorella di Elettra si racconta in una diretta Instagram, rivelando cosa sta accadendo con il suo ragazzo e lanciando una piccola frecciatina al suo ex coinquilino

Ginevra Lamborghini si è collegata quest’oggi in diretta sul suo profilo Instagram ufficiale, chiacchierando senza filtri con tutti i suoi follower e toccando almeno un paio di temi particolarmente scottanti. Sono infatti in molti a chiedersi in che rapporti siano attualmente la cantante e sorella di Elettra Lamborghini e Edoardo Casella, quello che in teoria dovrebbe essere ancora oggi il suo attuale fidanzato.

Del compagno di Ginevra Lamborghini si era parlato in una recente puntata in diretta del GF Vip. La ex gieffina era stata sgamata dal popolo del web e sbugiardata da Giulia Salemi, che in studio aveva fatto vedere un tweet che la incastrava. Nel cinguettio si poteva infatti notare che Ginevra aveva di recente passato una notte nella casa del fidanzato, quando in realtà aveva dichiarato di essere in crisi con lui e forse ormai pronta a chiudere la storia.

Le due versioni, insomma, non coincidevano, perlomeno sulla carta. Da un lato, Ginevra Lamborghini si era dimostrata in qualche modo gelosa del rapporto fra Antonino Spinalbese e Giaele. Dall’altro, continuava a stare insieme al suo misterioso ragazzo. Ginevra, in ogni caso, ha avuto occasione di fare chiarezza sulla questione proprio nel corso della diretta di oggi.

Collegata in streaming, la ragazza ha ammesso di aver passato una serata con Edoardo Casella, ma non per i motivi a cui tutti potrebbero pensare. Parlando della questione, la sorella di Elettra Lamborghini ha commentato:

“C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto, il fatto che io fossi a casa sua prima dello studio è perché come vi ho detto le crisi vanno gestite in un certo modo. È un periodo di transizione. Stiamo decidendo le cose migliori per noi. […]Il fatto che io fossi a casa sua prima della puntata è perché abbiamo un rapporto, abbiamo un modo di gestire la crisi che ci porta comunque ad essere..siamo adulti, non ragazzini. Non sono mai stata una persona che da un momento all’altro chiude tutto. Va gestita con delicatezza e tempo, volevo spiegarmi. Così sta andando, non ci sono segreti, stiamo attraversando un momento di crisi e avete capito cosa intendo. Sono anche affari miei, non devo dare spiegazioni a nessuno su quanto vedo la persona che sta avendo una relazione con me, anche se ora, ripeto, è un po’ così. Vediamo cosa succede. Non ho aspettative, è la cosa migliore.”

Potrebbe essere, a questo punto, che Edoardo abbia deciso di allontanarsi dopo aver visto Ginevra flirtare con Antonino Spinalbese. Fin dall’entrata dei due nella casa più spiata d’Italia, è apparso chiaro a tutti che fra i due ci fosse una forte chimica. Spinalbese e Lamborghini hanno passato giorni molto intensi prima che lei fosse costretta a lasciare il reality, scambiandosi sguardi e carezze e vantando una complicità un po’ sospetta.

Non sembra, in ogni caso, che Ginevra Lamborghini sia più interessata a Antonino Spinalbese. Allo storico ex di Belen Rodriguez, al contrario, la cantante ha lanciato una piccola frecciatina. “Mi sa che a Pomezia ci vado da sola” ha dichiarato Ginevra, facendo riferimento ad una promessa da marinaio che Spinalbese le aveva fatto nella casa.