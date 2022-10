La sorella di Elettra continua ad essere ospite in studio nonostante la squalifica per le scioccanti frasi su Marco Bellavia

Ginevra Lamborghini ancora protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la squalifica per le frasi scioccanti su Marco Bellavia, l’ereditiera continua ad essere ospite in studio e ad interagire con gli altri concorrenti. Nel corso dell’ottava puntata è intervenuta mostrando una certa gelosia per la vicinanza degli ultimi giorni tra Antonino Spinalbese e Sofia Giale De Donà.

Durante il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia la sorella maggiore di Elettra Lamborghini ha legato molto con l’ex compagno di Belen Rodriguez ma i due non sono riusciti ad approfondire il loro rapporto a causa della squalifica. In diretta Ginevra Lamborghini ha mostrato un certo fastidio per il rapporto tra Antonino e Giaele e ha inoltre rivelato di vivere una crisi molto profonda con il misterioso fidanzato conosciuto prima del suo ingresso al GF Vip.

Peccato, però, che il popolo di Twitter sia sempre attento a tutto e abbia così smascherato l’ex gieffina…Qualcuno ha fatto notare, postando alcune storie di Instagram, che Ginevra Lamborghini – proprio poche ore prima della diretta del Grande Fratello Vip – era insieme alla sua dolce metà. I due hanno postato delle immagini con lo stesso pavimento bianco e nero.

Interpellata da Giulia Salemi, commentatrice dei social del GF Vip, Ginevra Lamborghini ha detto in modo impacciato: “E che vuole dire? Sono attenti qua eh…”. La giovane ha preferito non aggiungere altro mentre il padrone di casa Alfonso Signorini ha tagliato corto: “Magari erano li per chiarirsi…”

Di sicuro al popolo del web non è piaciuta molto la situazione e sono in tanti a parlare della figuraccia di Ginevra Lamborghini. “Ginevra sei falsa! Credevi che non ti sgamavano? Vuoi manipolare Antonino da fuori e intanto stai col fidanzato illudendolo! Lasciagli fare il suo percorso senza rotture”, ha tuonato un fan di Spinalbese.

E poi ancora: “Sm****a in diretta!”; “Come arrampicarsi sugli specchi”; “Vogliono fare come Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli”.

Qualcuno ha provato a difendere Ginevra Lamborghini: “Comunque il fatto che stava dal suo ex non vuol dire veramente niente perché se ho capito bene era una frequentazione. Forse sono rimasti in buoni rapporti”.

Il ritorno di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip

Di recente Alfonso Signorini ha parlato su Chi della possibilità di rivedere Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip. Il giornalista e conduttore ha escluso questa possibilità in questa edizione ma in futuro chissà…Ginevra potrebbe tornare in qualche futura edizione, come accaduto a Pamela Prati: dopo la squalifica nel 2016, alla prima edizione del GF Vip, oggi la soubrette è di nuovo in gioco nel reality show di Canale 5.

Intanto la Lamborghini sta godendo di un privilegio che fino ad oggi non è stato dato agli altri espulsi del Grande Fratello Vip. La trentenne è ospite in studio in ogni puntata della trasmissione al contrario di altri ex concorrenti che non hanno avuto la possibilità di farlo.