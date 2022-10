Tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente Ginevra Lamborghini. La sorella maggiore della più famosa Elettra è stata al centro di numerose serate complice il suo rapporto tormentato con la cantante ma anche per via del suo flirt con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. È stata poi squalificata per via delle sue deplorevoli affermazioni su Marco Bellavia, costretto ad abbandonare il gioco a causa di alcuni problemi di salute mentale.

Ginevra Lamborghini ha prontamente chiesto scusa per le sue dichiarazioni sull’ex conduttore di Bim Bum Bam e sono in molti a credere nel suo reale pentimento tanto che la rivorrebbero di nuovo nella Casa più spiata d’Italia. Una lettrice di Chi ha pertanto chiesto ad Alfonso Signorini se c’è davvero la possibilità di rivedere l’ereditiera tra gli altri concorrenti.

La decisione di Alfonso Signorini

Il giornalista e conduttore ha così risposto sul magazine che gestisce ormai da anni:

“Sicuramente Ginevra ha lasciato il segno. Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini. La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto”

Per il momento non è previsto, ma Ginevra Lamborghini potrebbe tornare in qualche futura edizione. Come accaduto a Pamela Prati: dopo la squalifica nel 2016, alla prima edizione del GF Vip, oggi la soubrette è di nuovo in gioco nel reality show di Canale 5.

Intanto Ginevra Lamborghini sta godendo di un privilegio che fino ad oggi non è stato dato agli altri espulsi del Grande Fratello Vip. La trentenne è ospite in studio in ogni puntata della trasmissione al contrario di altri ex concorrenti che non hanno avuto la possibilità di farlo.

La pace mancata con Elettra Lamborghini

Nonostante gli appelli al Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini non è ancora riuscita a fare pace con la sorella Elettra. Le due hanno litigato nel 2019, per motivi ancora poco chiari, e non sono più riuscite a riappacificarsi. La musicista non ha neppure invitato la parente al suo matrimonio con Afrojack, celebrato nel 2020.

Ginevra ha raccontato che questa situazione ha seriamente compromesso la stabilità familiare: a Natale, ad esempio, i suoi genitori sono costretti a fare due cene separate pur di avere entrambe le figlie che invece da bambine erano molto legate.