Da quando non sono più una coppia sono al centro del gossip: l’hair stylist ha fatto coming out, oggi nuovi retroscena sull’ex

Federico Lauri e Letizia Porcu sono i protagonisti del gossip in questo periodo. Il loro addio sta facendo parecchio discutere anche perché arrivano dichiarazioni da una parte e dall’altra. E anche rivelazioni, sempre da una parte e dall’altra, in TV oppure sui social. Per esempio nel weekend c’è stata la confessione di Federico Fashion Style sul suo orientamento sessuale. Si è sempre chiacchierato tanto sul fatto che fosse gay, ora lui ha deciso fosse arrivato il momento di dichiararlo in pubblico. E questa è una cosa, va ricordato, che ogni persona sceglie di affrontare con i propri tempi, che vanno rispettati.

Dopo il coming out di Federico Lauri a Verissimo ci sono stati altrettanti pettegolezzi. Perché è sempre così che vanno le cose: prima di polemizza sul perché non facesse coming out, quando lo fa allora si polemizza sul come e sul quando lo ha fatto. Dopo l’intervista a Verissimo c’è stata una mezza reazione dell’ex Letizia, che sui social ha replicato a modo suo. Oggi però sono emersi ulteriori particolari, succosi per gli appassionati di cronaca rosa, senza dubbio.

L’ex di Lauri ieri era in un famoso ristorante di Roma, il Giano Bistrot, e qui si sarebbe fatta scappare qualcosa sull’hair stylist. Si parla di ora di pranzo, come rivelato da Today, Letizia era insieme al suo nuovo compagno Vincent Arena e hanno raggiunto altri amici a pranzo. Tra questi amici pare ci fossero anche Maria Monsè e Maria Tona, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. Proprio la Tona avrebbe espresso il suo sostegno appena è arrivata Letizia, le avrebbe detto “Sempre dalla tua parte”.

La fonte che ha svelato l’accaduto ha proseguito raccontando che il riferimento era proprio all’intervista da Silvia Toffanin. Letizia Porcu ha commentato così Federico Lauri a Verissimo: “Stendiamo un velo pietoso su questo argomento”. Con queste parole ha risposto all’amica durante il pranzo. Potrebbe essersi riferita a qualsiasi cosa, però, con quella frase. Magari ha criticato il modo in cui Federico ha raccontato la sua verità, così come potrebbe voler stendere un velo pietoso sulle dichiarazioni rilasciate. Deciderà di replicare oppure preferirà lasciar correre, almeno in pubblico?