Sabato 21 gennaio è finalmente andata in onda la tanto attesa intervista di Silvia Toffanin a Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. Dopo anni di speculazioni, il parrucchiere ha scelto gli studi di Verissimo per uscire allo scoperto e fare pubblicamente coming out.

Il proprietario del “Salone delle meraviglie” ha confessato di aver sempre saputo di essere omosessuale, dato che “uno nella vita ci nasce, non ci diventa”, ma di aver sempre rifiutato questa sua “tendenza”, poiché cresciuto in una famiglia ‘tradizionale’, formata da una mamma e un papà. Poi, secondo le sue parole, 3 anni fa è arrivata la svolta. A seguito di una frequentazione ha capito di non poter più mentire a se stesso e avrebbe confessato tutto alla storica compagna e madre della figlia Sophia Maelle, Letizia Porcu.

Fashion Style non ha perso l’occasione per parlare dell’ex fidanzata, con cui ha condiviso 17 anni di vita. I due si sono definitivamente lasciati lo scorso ottobre, ma, da quanto dichiarato da Lauri, Letizia sapeva tutta la verità da 3 anni e ha accettato questa situazione in modo da preservare la tranquillità della figlia. I due sono, infatti, rimasti insieme come famiglia, pur avendo, però, frequentazioni con altre persone. Addirittura, sempre secondo quanto detto dall’hair-stylist, la giovane donna di Anzio da tempo riceveva foto di chat compromettenti del compagno con altri uomini, ma ha sempre dichiarato di credere alle giustificazioni di Federico, facendo “buon viso a cattivo gioco”.

E ancora l’ex partecipante di Ballando con le stelle ha continuato accusando velatamente la madre di sua figlia: “Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perchè non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su Instagram che è fidanzata con un altro e spensierata.” Insomma, insinuazioni importanti sulla donna con cui ha passato così tanti anni, da cui, tra l’altro, poco tempo fa aveva ricevuto una diffida.

Letizia Porcu reagisce al coming out di Federico Fashion Style

Ma qual è stata la reazione di Letizia a seguito di queste dichiarazioni? Anche se la Porcu ha preferito non commentare direttamente l’intervista dell’ex compagno, poco dopo la puntata di Verissimo ha pubblicato un dolce video sul suo profilo Instagram in compagnia del nuovo compagno, il produttore musical Vincent Arena. I due si trovavano in viaggio e, accompagnati in sottofondo dalla musica dei Maneskin, hanno voluto mostrare la loro serenità a discapito delle accuse di Federico Fashion Style, a dimostrazione di una definitiva ritrovata serenità per la mamma della piccola Sophia Maelle.

Inoltre, alcune ore dopo, Letizia ha postato un ulteriore video, questa volta ritraendosi sorridente durante una piega al “Idola Saloon” di Roma. Considerata la nota professione di Fashion Style, avrà voluto mandare una frecciatina? Nonostante mostri indifferenza, questa possibilità non sembra così lontana dalla realtà.

Federico Fashion Style., la verità sul cachet a Verissimo

Lauri, dopo l’ospitata a Verissimo, è stato protagonista di ulteriori dichiarazioni rilasciate tramite i suoi profili social: “Scusate il ritardo ma il sabato ho il salone pieno di gente e mi sono dedicato alle mie clienti – ha raccontato su Instagram -. Volevo dirvi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete tantissimi. Dietro Instagram non ci sono solo leoni da tastiera, c’è anche tanta gente con un grande cuore. Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo già parlato con la mia compagna e con la mia famiglia, quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto.

Spazio poi alla scelta di fare coming out a Verissimo:

“Mi sono ritrovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente, anche se chi lo doveva sapere lo sapeva da ben tre anni ed è rimasto comunque a casa con me, giudicate voi. Sono stato costretto proprio perché terze persone hanno fatto uscire informazioni su di me talmente riservate che solo chi stava con me ha potuto rivelargli. La vita va avanti, the show must go on, non ho nulla da aggiungere su parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera così stupida e finalizzata solo a qualche like in più”.

Qualcuno ha attaccato il parrucchiere, accusandolo di avere speculato sulla vicenda per ricevere un cachet stellare a Verissimo. L’indiscrezione è stata smentita dal diretto interessato: “Queste persone stanno inventando cose anche molto brutte, del tipo che sono andato in televisione per un sacco di soldi, e non è assolutamente vero, o che ho fatto coming out per visibilità. Nemmeno, perché mi sarebbe convenuto dirlo tre anni fa. Di fronte a dichiarazioni così riservate sul mio conto, sono stato costretto a dirlo pubblicamente per rimarcare il fatto di non aver finto con nessuno. La vita va avanti, voglio chiudere questo capitolo, mettendo un punto e voltando pagina”.