Lucarelli contro Fagnani e Parietti: il lato oscuro della tv, retroscena

Selvaggia Lucarelli, ospite di Piero Chiambretti a Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi (Rai Tre), ha affrontato diversi temi caldi che l’hanno riguardata in prima persona e di cui è stata protagonista. Naturalmente in studio si è discusso del tracollo della credibilità di Chiara Ferrgagni (il cosiddetto Balocco-gate è scoppiato proprio grazie a un’inchiesta svolta dalla giornalista de Il Fatto Quotidinao), ma anche di alcune vicende legate a Ballando con le Stelle. Inoltre la Lucarelli è tornata a spiegare perché non andrà mai ospite a Belve da Francesca Fagnani.

La giornalista, in diversi frangenti, ha raccontato che non è disponibile a lasciarsi intervistare a Belve. Da Piero Chiambretti ha ribadito questa sua linea, non lesinando delle stilettate nei confronti di Francesca Fagnani. “Quella è una trasmissione di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce“, ha sostenuto la Lucarelli, lasciando chiaramente intendere che, secondo la sua analisi, nel corso dei faccia a faccia l’intervistatrice ha troppo il coltello dalla parte del manico rispetto all’ospite.

E ancora: “Come mai non vado? Perché lì il banco vince. E questo trovo sia molto divertente, a me piace Belve e penso che sia un format davvero fantastico. Però a me non interessa. Come mai? A me non va di andare lì e sfidare una conduttrice. Se sono una belva? Ma scusa, devo farlo per forza? E dai su“.

Selvaggia Lucarelli e il momento “più feroce” vissuto a Ballando con le Stelle

Durante il suo intervento a Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi, la giornalista ha anche raccontato quale è stato per lei il momento più feroce vissuto a Ballando con le Stelle, programma storico del sabato sera di Rai Uno in cui da anni ricopre il ruolo di giurata.

La Lucarelli prima ha sostenuto che spesso i concorrenti non mantengono nei suoi confronti un atteggiamento esemplare (“Sono gli altri che insultano me, io commento il ballo! Il fatto è che questi arrivano e pensano di essere Carla Fracci. Dopo tre giorni di prove pensano di essere dei ballerini navigati”), poi è passata a descrivere il caso più feroce in cui si è ritrovata invischiata. In particolare ha fatto riferimento allo scontro avuto con Alba Parietti. I fatti risalgono al 2017.

“Il momento più feroce? Quello con Alba Parietti. Lei proprio non accettava il fatto che ci fosse una gerarchia precisa, ovvero che io fossi il giudice e lei la concorrente. Voleva il contrario forse. Lei vuole essere quella al vertice della Piramide”.

I toni degli scontri nel programma di Milly Carlucci, in effetti, si alzarono parecchio. Venne a crearsi un clima infernale tra la giurata e la concorrente Parietti. In quel periodo Selvaggia Lucarelli querelò addirittura la showgirl chiedendo un risarcimento danni di 180 mila euro.

“Non accetterò la richiesta della Lucarelli perché non ho fatto proprio nulla. Anzi, chiederò a mia volta un risarcimento, mi trovo costretta a rispondere. Sono curiosa di sapere da cosa si sente danneggiata, come quantifica questi danni visto che è stata riconfermata“. Così rispose Alba Parietti tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Da Piero Chiambretti, infine, Selvaggia ha anche parlato del Balocco-gate, innescando una reazione da parte della madre di Fedez.