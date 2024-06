Lucarelli: sensi di colpa per la Ferragni. La mamma di Fedez sbotta

La puntata di questa sera di Donne Sull’Orlo Di Una Crisi Di Nervi, il nuovo programma di Piero Chiambretti in prima serata su Rai Tre si preannuncia spumeggiante. L’ospite più attesa è senza dubbio Selvaggia Lucarelli, interrogata da Chiambretti a proposito del caso Pandoro.

Il profilo ufficiale di Rai Tre pubblica un’anticipazione che fa venire l’acquolina in bocca: questa sera la Lucarelli, reduce dall’enorme successo del suo libro inchiesta sui Ferragnez si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. Inoltre, per la prima volta mostrerà una parte meno tagliente: la giornalista infatti rivelerà come si sente davvero sapendo di aver dato il La alla caduta di Chiara Ferragni e Fedez. La risposta però dalla controparte non si fa attendere: la mamma di Fedez pubblica una frecciatina a Selvaggia e scoppia l’ennesima polemica.

Selvaggia Lucarelli: “Ho dei sensi di colpa verso Chiara Ferragni”

La selvaggissima Lucarelli risponde alle domande di Piero Chiambretti, che le chiede se non si sente almeno un po’ in colpa per tutto quello che è successo. Visto che molti le danno la colpa della fine dei Ferragnez, lei ci tiene a ricordare che lei ha fatto solo il suo lavoro, che di certo non ha costretto lei Chiara Ferragni a mischiare gli affari con la beneficenza. Il pubblico in studio la sommerge di applausi. Poi arriva la rivelazione shock! Selvaggia confessa che all’inizio dell’inchiesta non si aspettava che esplodesse tutto questo. Chiambretti ci crede poco ma lei giura: credeva che tutto si sarebbe risolto con una multa per la Ferragni, di certo non si aspettava la valanga che ha portato Chiara dalle stelle alle stalle e poi alla fine del matrimonio con Fedez. Addirittura fa sapere che un pochino si sente in colpa per quello che è successo.

Quando di notte sono nel mio lettino un po’ ci penso, chissà come si sente Chiara Ferragni davvero in questo momento.

“Credo che loro si siano rovinati, credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni…” cit. @stanzaselvaggia 🔥 #DonneSullOrloDiUnaCrisiDiNervi: ogni martedì in prima serata su #Rai3 e #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/eFlmwtvgYQ — Rai3 (@RaiTre) June 4, 2024

A poco servono queste parole di Selvaggia: la mamma di Fedez è scatenata. Tatiana Annamaria Berrinzaghi, madre e manager di Federico Lucia, ha replicato con delle storie Instagram all’ultima polemica che vede coinvolta l’arcinemica Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore alcune influencer hanno accusato Serena Mazzini, in arte Serena Doe, esperta di social collega e amica di Selvaggia, di aver condiviso alcune immagini private accompagnandole a commenti poco carini in un gruppo Telegram. Sia la Lucarelli che la collega Mazzini hanno prontamente smentito le accuse, ma la mamma di Fedez pubblica sul suo Instagram delle storie frecciatine nei loro confronti. Frecciatine a cui la Lucarelli ha subito risposto.