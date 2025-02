Lucarelli ‘aggredita’ a Sanremo: “Ora parlo io, cos’è successo”

Lite furibonda per Selvaggia Lucarelli, durante il Festival di Sanremo 2025. La giornalista si sta godendo questa 75esima edizione dell’evento musicale, condotto da Carlo Conti, in prima linea, presente al Dopo Festival con Cattelan. Ma ecco che una fan di Chiara Ferragni si è presentata fuori dal suo hotel, come mostrano vari video che circolano su TikTok. La donna in questione avrebbe cercato un confronto con la discussa giornalista per difendere l’imprenditrice digitale.

È noto a tutti che Lucarelli non nutra simpatia nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni. Questa signora fuori dall’hotel ha accusato la giornalista di “mandare la gente in galera per niente”. Nel corso di questo botta e risposta, durante il quale Selvaggia ha minacciato di chiamare i carabinieri, è intervenuto anche il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Ed ecco che proprio ora, tramite il suo profilo Instagram, la giornalista ha deciso di spiegare cos’è davvero accaduto.

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, quando è rientrata in hotel e ha trovato “decine e decine di persone accalcate sulle scale di ingresso“, che attendevano i Duran Duran, ospiti della terza serata del Festival di Sanremo. Poco dopo, la Lucarelli avrebbe dovuto tenere un collegamento in TV e, dunque, stava tentando di rientrare nella sua camera. A un certo punto “un ragazzo di una piccola radio” le ha chiesto di poterle fare un’intervista.

Selvaggia ha così spiegato com’è avvenuto il brutto battibecco con quella che sembrerebbe essere una fan di Chiara Ferragni:

“Finisco e le scale sono bloccate dalla gente che mi chiede foto e autografi. Io sono gentile con tutti, nonostante non abbia tempo perché ho La vita in diretta. Quando ho quasi finito e sono ormai in cima alle scale, una signora che mi passa accanto dice alla gente: MA VI FATE PURE LA FOTO CON QUESTA CHE FA SUICIDARE …FA METTERE IN GALERA? E via dicendo. Ovviamente nessuno la ferma, ma tutti accendono i telefonini. Io, invece, l’ho mandata a ca**re. Ovviamente la signora è il felice risultato di un clima ben specifico che si sta delineando molto chiaramente: gli ignoranti che spingono gli ignoranti”

Lucarelli ritiene che la donna in questione sia già stata “fortunata”, in quanto “viste le cose orribili che uscivano dalla sua bocca, una persona meno controllata la faceva rotolare giù dalle scale”. Detto ciò, la giornalista è tornata a esporre la sua opinione sulla canzone di Simone Cristicchi, tra i 29 concorrenti in gara. Ha ribadito di non trovare il suo brando indimenticabile, tanto che ha definito il testo e la melodia “banali”.

Nel frattempo, in questi giorni, la Lucarelli non ha esposto un pensiero positivo su Fedez, come si poteva immaginare. In molti stanno apprezzando Battito, il brano che il rapper ha deciso di portare sul palco del Teatro Ariston e che risulta, al momento, tra i più ascoltati su Spotify del Festival. Tramite un collegamento con La vita in diretta su Rai 1, la giornalista si è detta convinta del fatto che Fedez sia in grado di indossare “molte maschere” e che sia riuscito a “fregare tutti di nuovo”. Per il momento, il rapper non ha replicato e non ha neppure partecipato al Dopo Festival, si pensa proprio per la presenza della giornalista.