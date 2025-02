Selvaggia Lucarelli, incontro-scontro con la mamma di Fedez a Sanremo

Selvaggia Lucarelli ha inaugurato il suo arrivo a Sanremo con un incontro oseremmo dire premonitore. Nelle sue storie Instagram, la giornalista ha raccontato di essersi incontrata per sbaglio nientepopodimeno con Tatiana Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez.

Nelle ultime ore tutti gli appassionati del Festival di Sanremo si chiedono come andrà al Dopofestival tra la Lucarelli e Fedez. Visti i precedenti tra i due, sarebbe interessante vedere un faccia a faccia, ma Alessandro Cattelan ha smorzato gli entusiasmi. Dicendo che il Dopofestival non vuole essere un tribunale ovviamente ma un momento di intrattenimento per i cantanti che vorranno partecipare, fa intendere che forse Fedez non parteciperà. Intanto però, Selvaggia ha avuto un primo incontro con l’entourage di Federico Lucia. In un ristorante di Sanremo si è beccata con mamma Tatiana ed è scoppiata una scintilla. Vediamo cosa è successo.

Selvaggia Lucarelli a Sanremo incontra la mamma di Fedez: ”Forse meglio cenare a casa”

Selvaggia racconta con la sua proverbiale ironia l’aneddoto che le ha dato il benvenuto nella città dei fiori. Arrivata a cena insieme al suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli, si accorge di un gruppo di donne vicine al suo tavolo che la fulminano con lo sguardo. Una soprattutto, bionda, dice che la guarda ”come se le avesse sputato nel piatto” ma lì per lì non l’aveva riconosciuta. Solo quando la signora si è alzata portandosi via il suo gruppo ha capito chi fosse. E ai suoi followers fa indovinare di chi si trattasse con il video del famoso sketch di Gabriele Cirilli ”Chi è Tatiana!”. Nessuno scambio di parole, ma di sguardi fulminei dunque. Ma non è finita qui. A quanto pare, per Selvaggia è meglio restare a cena a casa, scherza. Perché prima di Sanremo ha avuto un altro incontro con un’altra mamma con cui ha dei precedenti.

Prima di partire per Sanremo, in un locale di Milano si è trovata come vicina di tavolo Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni. Anche lei in compagnia di amiche. Insomma, il mondo è davvero piccolo, già Milano è più piccola di quello che si crede, figuriamoci Sanremo. Questo è stato il primo incontro tra Selvaggia e i protagonisti delle sue inchieste, chissà se in questa settimana il Festival e il Dopofestival saranno complici di un riavvicinamento e chiarimento. Intanto vi lasciamo le storie della Lucarelli.