Simone Cristicchi, retroscena su Amadeus: Selvaggia Lucarelli punge

Simone Cristicchi è uno dei protagonisti dell’edizione del Festival di Sanremo attualmente in corso. In gara con la canzone “Quando sarai piccola” è arrivato ben due sere di seguito tra i primi cinque in classifica ed è considerato uno dei potenziali vincitori. Nelle ultime ore il cantante ha rivelato un retroscena proprio relativo al suo brano che riguarda anche Amadeus, ex conduttore della kermesse canora attualmente passato su Nove. Le sue parole hanno scatenato l’immediato commento di Selvaggia Lucarelli che con una storia pubblicata sui social ha espresso il proprio parere sulla questione.

Simone Cristicchi e il retroscena su Amadeus

Siamo nella settimana di Sanremo e Simone Cristicchi è uno dei protagonisti di questa nuova edizione condotta da Carlo Conti. Con la sua “Quando sarai piccola” è considerato uno dei favoriti. Sala stampa, radio e televoto l’hanno difatti piazzato tra i primi cinque in classifica per ben due volte di seguito e la canzone ha già vinto il premio Lunezia per il miglior testo in gara. Nelle ultime ore il suo autore ha tuttavia rivelato che aveva già presentato in passato il brano venendo scartato. Nello specifico Cristicchi ha spiegato come il pezzo sia stato scritto cinque anni fa e che Amadeus non l’aveva selezionato per il suo Festival.

Queste le sue parole a riguardo, in cui qualcuno ci ha letto una frecciatina verso il conduttore:

Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Poco dopo le dichiarazioni di Cristicchi è arrivato il commento di Selvaggia Lucarelli, quest’anno conduttrice del Dopo Festival insieme ad Alessandro Cattelan ed Anna Lo Russo. Nello specifico il giudice di Ballando Con Le Stelle ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove ha espresso il suo parere a riguardo e chiedendosi come mai il cantante avesse presentato la sua canzone ad Amadeus.

Più precisamente ha ripostato un articolo relativo a quanto detto da Simone accompagnato dalla seguente didascalia:

Resta da capire come mai l’abbia presentata ad Amadeus consapevole che sarebbe stato a disagio.

Di seguito la storia:

Selvaggia aveva già espresso un suo giudizio negativo sulla canzone di Cristicchi che aveva scatenato la replica del diretto interessato. In collegamento con lo studio de La Volta Buona, infatti, ha spiegato come il suo testo non volesse essere una cartella clinica o raccontare una patologia, bensì parlare del ciclo della vita e di come questa ci trasformi.