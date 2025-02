Corsi, il retroscena sull’intervista con Cristicchi: Balivo spiazzata

In collegamento con lo studio de La Volta Buona, Gabriele Corsi ha rivelato un retroscena in merito alla sua intervista con Simone Cristicchi a Sanremo. Il conduttore del Prima Festival è difatti scoppiato in lacrime durante la sua conversazione con il cantante. Oggi ha rivelato il motivo del suo pianto, spiazzando Caterina Balivo e gli altri ospiti presenti.

Il retroscena legato alle lacrime di Gabriele Corsi

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’intervista di Gabriele Corsi con Simone Cristicchi a Sanremo. Il conduttore del Prima Festival nel parlare della canzone portata in gara dal cantante, “Quando sarai piccola”, è difatti scoppiato improvvisamente in lacrime. Oggi il membro del trio Medusa, in collegamento con lo studio de La Volta Buona, ha rivelato il motivo dietro la sua reazione. Corsi ha difatti svelato di stare vivendo una situazione analoga con suo padre e, di conseguenza, essersi sentito meno solo nel sentire il brano portato in gara da Cristicchi.

Come spiegato dal suo autore, la canzone è dedicata a sua madre Luciana che è stata colpita anni fa da una grave malattia. Il brano parla quindi di come da adulti ci si ritrovi a prendersi cura dei propri genitori, diventati bambini. “Quando sarai piccola” ha già vinto il premio Lunezia per il miglior testo in gara. Nel corso del collegamento con lo studio de La Volta Buona, sia Gabriele Corsi che Caterina Balivo hanno sottolineato l’importanza della musica di lanciare dei messaggi di speranza. Il conduttore del Prima Festival ha poi elogiato Simone Cristicchi per la sua capacità di descrivere con estrema delicatezza delle tematiche che possono toccare da vicino chiunque ed evidenziato come la fragilità non debba essere nascosta.

Nell’apprendere il retroscena legato alle lacrime di Gabriele, Caterina Balivo è rimasta spiazzata. E’ stata difatti la prima volta che Corsi ne ha parlato pubblicamente. Il conduttore ha poi invitato lo studio a parlare di altro per non rovinare il clima di festa e di conseguenza la conversazione si è spostata su Bianca Guaccero, altra protagonista del Prima Festival.

Simone Cristicchi al Festival di Sanremo

Simone Cristicchi ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2006 con “Che bella gente”, classificandosi al secondo posto nella categoria giovani, nel 2007 con “Ti regalerò una rosa” arrivando primo, nel 2010 con “Meno male” insieme a Frankie hi-nrg e nel 2013 con “La prima volta che sono morto”. Nel 2008 e nel 2018 è tornato al festival come ospite nella serata delle cover duettando rispettivamente con Frankie hi-nrg e Ermal Meta e Fabrizio Moro.