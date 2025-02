Primafestival, Gabriele Corsi crolla: intervista con Cristicchi sospesa

Gabriele Corsi è scoppiato in lacrime al Primafestival durante l’intervista a Simone Cristicchi che parteciperà al Festival di Sanremo con il brano “Quando sarai piccola“, canzone che affronta poeticamente il delicato argomento della cura dei genitori quando invecchiano. Il conduttore, mentre stava ponendo alcune domande all’artista, è crollato. Assalito dalla commozione si è lasciato andare a un pianto doloroso, venendo confortato dallo stesso musicista che lo ha abbracciato affettuosamente vedendolo particolarmente provato.

Corsi ha incontrato Cristicchi, chiedendogli come è nato il brano che canterà la Festival di Sanremo 2025. Il musicista ha spiegato che la canzone trae origine da una questione personale che sta vivendo in prima persona con sua madre:

“Nasce da un fatto privato che mi accade quotidianamente con la mia mamma, ma poi mi sono reso conto che questo è un fatto davvero universale. Quando i nostri genitori invecchiando tornano a essere un po’ bambini noi dobbiamo custodirli con cura e attenzione come se fossero i nostri figli. In questo caso però vedi sgretolarsi quello che è il tuo punto di riferimento e lo vedi cambiare tutti i giorni”.

Il conduttore di Primafestival, a questo punto, ha cominciato a commuoversi. “Ascoltando il brano anche in prova non c’era…”, ha scandito Corsi per poi arrestarsi, sopraffatto dal pianto. La sua voce si è spezzata. Dopo qualche secondo di silenzio e singhiozzi ha ripreso: “Non c’era nessuno che non si fosse commosso”. Altre lacrime di Corsi, evidentemente colpito dalla canzone “Quando sarai piccola”.

“C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie”, ha concluso per poi voltarsi e pronunciare uno “scusate” per quanto accaduto. Nulla di cui scusarsi. Cristicchi infatti lo ha ringraziato e lo ha stretto in un caloroso abbraccio.

Gabriele Corsi commosso sulla canzone di Simone Cristicchi che parla della malattia della madre 😭😭😭 l’abbraccio piango

pic.twitter.com/L06bgrB2Wn — juliet (@deadpoetstan) February 9, 2025

“Non è facile rientrare da questa intervista, hai commosso tutti e anche a me”, il commento di Bianca Guaccero all’intervista del collega. “C’è un qualcosa di cui non mi vergognerò mai e sono le mie lacrime, andiamo avanti”, ha dichiarato Corsi dopo aver visto il filmato in cui è stato protagonista con Cristicchi che pare che sia uno dei big favoriti per la vittoria finale di Sanremo 2025.