Sanremo, ritiro Emis Killa. Fazio: “Grazie a Dio”, reazione di Conti

Carlo Conti ospite a Che Tempo Che Fa in collegamento da Sanremo. Martedì il Festival aprirà i battenti. Tanta l’attesa e tante le polemiche, di vario genere, pre gara. Il conduttore toscano, però, non è minimamente preoccupato dal chiacchiericcio attorno alla kermesse e ad alcuni cantanti che saranno in gara. “Tutto molto tranquillo, nessuno scoop da dare. Sanremo è cresciuto sempre più come evento, grazie ai due anni di Claudio Baglioni e ai cinque straordinari di Amadeus”, ha esordito il direttore artistico.

C’è poi stato un momento di leggero imbarazzo per una battuta venuta male a Fazio a proposito del ritiro di Emis Killa, coinvolto in una spinosa inchiesta giudiziaria. “Tu hai 29 cantanti perché grazie a Dio uno si è ritirato“, ha scandito il padrone di casa di CTCF, facendo sobbalzare il collega: “Come grazie a Dio!”. “No no ora ti spiego”, si è affettato a dire Fazio che ha poi preso carta e penna dimostrando che l’obbiettivo di Conti di terminare le serate intorno all’1.15 di notte pare non essere realizzabile

"Vengono fuori 286 minuti, 4 ore e 46…che poi è come una puntata di queste" 😂 Pronti a scoprire da martedì la durata delle serate di questo Sanremo? 👀 #CTCF pic.twitter.com/L2dQSqGv7P — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 9, 2025

Conti ha poi spiegato che certamente non guarderà il Dopofestival. “Sicuro che non vedrò il Dopofestival di Alessandro Cattelan, perché andrò a dormire”, ha dichiarato. E gli amici del cuore Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello? Non saranno tra gli ospiti a sorpresa? “No, quest’anno no”, ha tagliato corto il toscano, ribadendo che il regista e il comico non interverranno in alcun modo sul palco dell’Ariston.

Spazio poi ad un altro momento di imbarazzo. “Nel 1985 – ha ricordato Conti – ho avuto il mio primo contrattino Rai, quest’anno, quindi, festeggio i 40 anni di fedeltà a mamma Rai”. “Anche io ho fatto 40 anni in Rai…”, ha sussurrato Fazio. “E poi?”. “Te lo dico, perché è un anno particolare, ti auguro il meglio”, ha concluso il giornalista ridendo e sottintendendo evidentemente al modo non proprio amichevole con cui ha concluso la sua lunghissima collaborazione con la tv di Stato. Conti ha fatto a sua volta un risolino. Lui, salvo colpi di scena, proseguirà anche nei prossimi anni il suo viaggio nell’emittente pubblica.