Luca Vismara contro Brosio: “Sarah aveva il ciclo”, Alvin imbarazzato

Isola dei Famosi, Luca Vismara: “Sarah Altobello aveva il ciclo”

Nuova lite all’Isola dei Famosi tra Paolo Brosio e Sarah Altobello. Durante la diretta del lunedì sera il giornalista e la sosia di Melania Trump si sono punzecchiati per quanto accaduto negli scorsi giorni. La procace pugliese ha infatti preso gli occhiali di Brosio senza chiedere il suo permesso. Un gesto che ha infastidito parecchio Paolo e che ha creato nuove divisioni all’interno del gruppo. Non solo: questo scontro ha posto fine all’amicizia tra Paolo e Sarah, legati fin dalle prime settimane, tanto che si parlava addirittura di un presunto flirt tra i due. “Ho visto una mancanza di rispetto nell’andare a guardare nella mia borsa. Un modo per mettersi in mostra senza aspettarmi”, si è difeso Brosio con Alessia Marcuzzi.

Marina La Rosa e Luca Vismara appoggiano Sarah Altobello

“Prima era venuta da me piangendo dicendo che Luca le aveva risposto male, poi ha cambiato idea”, ha aggiunto Paolo Brosio. Marina La Rosa ha provato a giustificare il comportamento di Sarah Altobello ma ci ha pensato Luca Vismara a chiudere la diatriba. “Sarah aveva il ciclo”, ha spifferato il cantante di Amici. “Non lo sapevo”, ha reagito divertito Paolo.

Isola dei Famosi: l’inviato Alvin imbarazzato in palapa

La confessione di Luca Vismara ha lasciato senza parole il pubblico a casa e in studio e ha imbarazzato Alvin. L’inviato si è prontamente coperto le mani senza aggiungere alcun commento.