Isola dei Famosi, Paolo Brosio: lite con Sarah Altobello

Isola dei Famosi, Paolo Brosio e Sarah Altobello: lite in Honduras, fine dell’amicizia?

Paolo Brosio pare sia rimasto completamente da solo. Il naufrago dell’Isola dei Famosi non ha digerito la nomination ricevuta e il suo stato d’animo non è dei migliori in questi giorni. L’uomo ha discusso animatamente con Luca Vismara, poi con Sarah Altobello. Con il primo è finalmente arrivata la tregua, anche grazie all’intromissione di Marco Maddaloni e Marina La Rosa. I due hanno infatti consigliato a Vismara di deporre l’ascia da guerra e di abbracciare Brosio facendo finta che non sia successo assolutamente nulla tra di loro. Durante il chiarimento tra Paolo e Luca, Sarah ha chiesto all’uomo se ce l’avesse ancora anche contro di lei.

Paolo Brosio e Sarah Altobello: scontro all’Isola dei Famosi

Paolo Brosio ha preferito non chiarire anche con Sarah, invitandola a stare zitta. Di fronte all’atteggiamento del suo compagno di avventura, la Altobello non è riuscita a chiudere un occhio e gli ha risposto per le rime. La ragazza non è rimasta assolutamente felice di come si è comportato Paolo nei suoi confronti e ha esposto i suoi dubbi nei confronti dell’uomo a Luca. A quanto pare, Brosio non ha ancora superato del tutto il fatto che la ragazza abbia preso gli occhiali dalla sua sacca di oggetti personali, anche se alla fine la donna lo ha fatto anche e soprattutto perché richiestole dagli altri ragazzi del gruppo.

Isola dei Famosi: fine dell’amicizia tra Paolo Brosio e Sarah Altobello

Insieme sono sempre stati una comica, eppure ora la loro amicizia pare essersi conclusa nel peggiore dei modi. Sarah è molto dispiaciuta per come Paolo l’ha trattata e non vuole saperne più nulla. Lui intanto continua ad essere sempre molto solitario e continua a tentare di pescare qualcosa per far sì che gli altri naufraghi non lo prendano più in giro per i suoi scarsissimi risultati.