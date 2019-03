Isola dei Famosi, Paolo contro tutti: il gesto che ha infastidito Brosio

Paolo Brosio arrabbiato all’Isola dei Famosi: il particolare gesto che lo ha fatto restare male

Paolo Brosio questa volta si è davvero arrabbiato e non poco. Il naufrago dell’Isola dei Famosi non ha mandato giù una particolare scelta presa dal resto del gruppo. Ricordiamo che i concorrenti hanno deciso di restare senza fuoco per dare a Marco Maddaloni l’opportunità di riabbracciare sua moglie Romina. Per non attendere le 48 ore imposte dallo spirito dell’Isola, i ragazzi hanno deciso di fare un tentativo con la lente degli occhiali. Luca Vismara ha provato prima con quelli di Marina La Rosa, poi è passato a provare con quelli di Brosio. Quest’ultimo era però in acqua e per questo motivo, invitata a farlo da tutti gli altri, Sarah Altobello ha preso gli occhiali dalla sacca dell’uomo, senza prima chiedergli il permesso.

Isola dei Famosi, Paolo Brosio infuriato: le accuse a Luca Vismara

Tornato sulla spiaggia, Paolo ha chiesto al gruppo come siano riusciti ad accendere il fuoco. Quando il naufrago ha scoperto che erano stati utilizzati i suoi occhiali è andato su tutte le furie. L’uomo non ha assolutamente approvato il gesto dei ragazzi, accusandoli di aver messo le mani tra le sue cose private. Per il concorrente dell’Isola era giusto aspettarlo, anche se Luca Vismara gli ha ricordato che avevano parlato dell’utilizzo delle sue lenti già dalla mattina. In ogni caso, Paolo è rimasto fermo nella sua posizione, affermando anche che spesso si voglia agire in determinati modi solo per mostrare di fare sempre qualcosa in più rispetto a lui.

Brosio contro Luca Vismara all’Isola dei Famosi: Paolo rimasto male per il fuoco

Paolo Brosio non ha apprezzato e crede che la colpa sia tutta di Luca Vismara. Il naufrago è infatti convinto che il giovane sia molto furbo e agisca sempre e solo per il suo bene all’interno del gioco. Vismara è invece convito che Brosio si sia sfogato solo per la nomination ricevuta e non per il fuoco in sé per sé.