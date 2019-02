Paolo Brosio e Sarah Altobello vicini a l’Isola: “Due di picche” in diretta

Paolo Brosio e Sarah Altonello sempre più vicini a l’Isola dei famosi: una nuova coppia sta nascendo?

Una nuova (e insolita) coppia potrebbe presto nascere a l’Isola dei famosi. Di chi stiamo parlando? Di Paolo Brosio e Sarah Altobello, si, avete capito bene. I filmati mostrati stasera da Alessia Marcuzzi durante la diretta de l’Isola sembrano parlare chiaro. Tra i due naufraghi c’è intesa e, tra una battuta e l’altra, qualcuno ha ipotizzato anche che potesse esserci addirittura del tenero tra di loro. Invitati a parlare della cosa, allora, Paolo e Sarah stasera hanno provato a fare chiarezza sulla natura del loro legame. Alessia Marcuzzi, una volta mostrate le immagini di Paolo Brosio e Sarah Altobello, si è collegata con la Palapa (sperando di potersi avere maggiori notizie in merito a questa vicinanza sospetta tra i due naufraghi).E, anche se inaspettatamente, è stato proprio Brosio quello che è apparso più titubante.

Isola dei famosi: Paolo Brosio e Sarah Altobello si piacciono? Lui frena il gossip

La prima a prendere la parola e a dire la sua sul presunto flirt di Paolo Brosio è stata Sarah Altobello. “A me fa piacere stare con lui” ha confessato la Altobello. Le speranze delle opinioniste e della conduttrice, però, ad un certo punto sono state subito placate da Brosio. “Non siamo piccioncini” ha chiarito il giornalista “Io in questo momento non sto con nessuno, mi fa piacere la sua amicizia”. Una posizione chiara quella di Paolo che, stasera, è apparso così deciso nel prendere le distanze dal gossip su di lui e Sarah da spingere sia Alvin che Alessia a definire la sua risposta un chiaro “Due di picche” alla Altobello.

Jeremias Rodriguez contro Paolo Brosio: scoppia la lite a l’Isola dei famosi

Uno degli scontri più accesi, stasera, ha visto Jeremias Rodriguez scagliarsi contro Paolo Brosio. Il fratello di Belen, dopo aver definito Paolo “Un falso uomo di fede”, durante la diretta non ha risparmiato critiche al giornalista. “È una persona che quando arrivano la telecamere si mette a fare delle cose che lui durante il giorno non fa” ha dichiarato Jeremias. Lo stesso, poi, ha aggiunto: “Ogni volta che deve dire una cosa che non c’entra con la religione la dice quando non ci sono le telecamere”.