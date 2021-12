Luca Onestini vince Secret Story, la dedica alla sua nuova fidanzata

Il modello ex gieffino Luca Onestini è stato decretato ieri sera, 23 dicembre 2021, vincitore del reality spagnolo Secret Story: La Casa de Los Secretos. L’ex di Soleil Sorge ha iniziato l’avventura allo show, simile al nostro GF, lo scorso settembre. Dopo essersi portato a casa la vittoria e il premio in palio Onestini non ha potuto fare a meno di fare una dedica alla sua nuova fidanzata, conosciuta proprio in questi mesi.

Luca Onestini è celebre in Italia per aver partecipato a numerosi show. Ha preso parte prima a Temptation Island, durante cui si è avvicinato a Ludovica Valli. Poi è stato tronista di Uomini e Donne, dove ha scelto Soleil Sorge. Successivamente ha partecipato al GF Vip 2. Dopo queste esperienze quest’anno il 28enne ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura in Spagna, a Secret Story in onda su Telecinco. Qui proprio ieri sera è arrivato primo, vincendo la quota di 500.000 euro.

Onestini ha battuto per pochissimo la seconda classificata, Cristina Porta, con cui ha intrapreso una relazione amorosa, e Jesus e Dani, i Gemeliers, arrivati terzi. Durante la finale dello show Onestini ha avuto la possibilità di abbracciare suo fratello Gianmarco, modello ex gieffino abbastanza noto in Spagna, che ha sempre tifato per lui.

Non è la prima volta che Onestini prende parte ad un programma iberico: già qualche mese fa è apparso a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in coppia col fratello Gianmarco.

Stavolta però, è diverso. A quanto pare, grazie a questo reality, Luca sembra aver trovato finalmente la persona giusta. Il 28enne ha perso la testa per la giornalista spagnola Cristina Porta. Dapprima i due sono diventati molto amici. Poi lo scorso ottobre si sono scambiati un appassionato bacio a favore di telecamere che è diventato virale, confermando l’amore. A lei Onestini ha dedicato dolci parole una volta incoronato vincitore del programma.

“Ha aggiustato il mio cuore, ora credo di nuovo nell’amore”.

Il cuore di Onestini è stato spezzato più volte. Alla fine dell’estate 2021 il modello ha rotto con Ivana Mrazova, modella cieca conosciuta all’interno della Casa del GF Vip 2. Non si può poi non ricordare la fine della sua precedente love story con Soleil Sorge avvenuta in diretta tv mentre lui era rinchiuso nella Casa, dopo che l’italoamericana è stata paparazzata in teneri atteggiamenti con il tronista Marco Cartasegna. Proprio recentemente Wendy Kay, mamma della Sorge, ha svelato che la figlia non ha mai amato davvero Onestini, considerandolo solo una sfida, un premio da conquistare.

Resta da vedere se Luca, una volta tornato nella vita reale, ribatterà a queste affermazioni o penserà solo a godersi la vita con la sua nuova fidanzata.