Soleil: ex Onestini, Jeremias, Marco. Chi ha amato e chi no, parla la madre

Non è la prima volta che Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, dice la sua sul percorso della figlia al GF Vip 6. Stavolta però l’americana si è sbilanciata ricordando i vari celebri flirt di Soleil e spiegando senza peli sulla lingua di quali uomini è stata veramente innamorata. In più la Kay, da sempre in difesa della 27enne, ha cercato di spiegare di che pasta è fatta davvero la figlia.

Soleil Sorge è attualmente al centro dei gossip a causa del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Molti l’hanno criticata per i suoi atteggiamenti intimi con un uomo “sposato” essendo lei stessa, a quanto pare, impegnata. La burrascosa vita amorosa della Sorge è stata da sempre nell’occhio del ciclone. L’italoamericana è stata fidanzata con il tronista Luca Onestini, da lei tradito mentre si trovava dentro la Casa del GF Vip con Marco Cartasegna. Dopo la rottura con quest’ultimo ha iniziato una relazione con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, che ha lasciato dopo un anno circa. Dopo una frequentazione con l’attuale gieffino Gianmaria Antinolfi a quanto pare Soleil si sarebbe fidanzata con un certo Carlo, di cui non si sa molto.

Wendy Kay, ripercorrendo gli amori della figlia ai microfoni di “Chi”, ha detto di averla vista innamorata sia di Cartasegna sia di Rodriguez. In quanto a Onestini, che ha scelto Soleil a “Uomini e Donne”, a quanto pare la situazione sarebbe stata diversa:

“Non lo ha mai amato, era una sfida conquistarlo perché lei è competitiva. Onestini è stato il premio da vincere è infatti è durata un mese”.

Ecco invece cosa sarebbe successo tra Soleil e Antinolfi:

“L’ha corteggiata per un anno e mezzo da amico, aveva una cotta per lei. Quando Soleil è rimasta single è subentrato con questo trasporto emotivo, ma lei ha visto che non funzionava e lui le è stato dietro per mesi”.

La Kay ha anche svelato alcuni dettagli sull’attuale relazione della figlia:

“Si conoscevano come amici da quattro anni, quest’estate è esplosa la storia. Lei era molto presa. Mi dispiace che possa aver dubitato di Soleil, ma è un ragazzo di ampie vedute e spero che la possa capire”.

A quanto pare, quindi, il misterioso Carlo sembra non avere gradito quanto successo nella Casa tra Soleil e Alex Belli. Riguardo all’attore parmense la madre della Sorge è stata durissima, condannando per l’ennesima volta il suo comportamento.

“Alex si sarebbe fatto una storia con chiunque, ha scelto Soleil perché era la più forte, altrimenti l’avrebbe fatta con Sophie. Lui si innamora ogni giorno, è uno che tradisce un giorno sì e un giorno no, non si accontenta di una sola donna. È innamorato di sé e della storia che racconta, è talmente bugiardo che ha creduto a sé stesso. Lo trovo senza stile. La trappola in cui è cascata Soleil è stata quella di credere che Alex non stesse recitando”.

Quindi, per l’americana, la telenovela tra Alex e la gelosa “moglie” Delia Duran è pura finzione, è stata messa in piedi dai due per visibilità. In quanto alla venezuelana, la Kay ha detto:

“Lei è complice di tutto, avevano un piano dall’inizio, secondo me hanno anche chiamato i paparazzi per fotografare Delia con un altro. Delia non sa recitare, è troppo esagerata, l’unica cosa che può fare è entrare nel film di altri”.

La mamma di Soleil si riferisce ai baci scambiati da Delia con Carlo Cuozzo a favore di fotocamera, attraverso cui la Duran ha cercato di fare ingelosire Belli. Ecco cosa avrebbe sbagliato Soleil secondo la madre:

“Doveva allontanare Alex subito, appena è iniziato questo teatrino. Forse sentiva tutti contro e le faceva bene avere un appoggio emotivo e psicologico”.

La Sorge, continua la Kay, non è dura e senza sentimenti come tutti credono, anzi.

“È una giostra di emozioni, non riesco a capirla, è tutta la vita che soffre. Se le parli del gatto che aveva da bambina piange ancora come se fosse ieri. Da quando ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo l’hanno trattata sempre male, ha ricevuto varie batoste e ha paura di mostrare la sua emotività”.

Sui compagni di squadra della figlia l’americana ha detto che secondo lei Manuel Bortuzzo meriterebbe la vittoria. In quanto a Miriana Trevisan, che ha criticato Soleil per aver “provocato” un uomo impegnato, la Kay è passata all’attacco: