Luca Onestini perde la testa per Cristina Porta: decolla la passione

A Secret Story, reality show spagnolo, Luca Onestini ha letteralmente travolto di passione Cristina Porta, giovane giornalista con la quale ha intrapreso un rapporto speciale. A testimoniarlo, oltre a degli atteggiamenti di complicità già trapelati nei giorni scorsi, è arrivato un bacio infuocato a favor di telecamere. L’ex tronista bolognese, durante un gioco della trasmissione, si è diretto verso la donna e l’ha baciata con foga, con tanto di ‘slinguazzamento’. Ivana Mrazova è ormai un lontano ricordo.

Sui social, il video e la foto del suddetto bacio tra Luca e Cristina sono subito diventati virale. Nel frattempo i detrattori dell’influencer continuano a rumoreggiare, accusandolo di poca trasparenza. Motivo? Poche settimane prima di accettare l’offerta di entrare nel cast dello show iberico, il bolognese ha rilasciato un’intervista in cui ha affermato in modo perentorio di non avere alcuna intenzione di tornare in tv in un reality. A distanza di poco tempo si è auto smentito, coi fatti, attirando su di sé alcuni biasimi.

Ma chi è Cristina Porta, la donna per la quale Onestini ha perso la testa? Trattasi di un giovane volto tv di Mediaset ‘Spagna’. La ragazza è una giornalista che ha raggiunto la popolarità grazie alla trasmissione ‘Butterfly Hunter’, in cui ha intervistato stelle planetarie, come ad esempio Ricky Martin e Antonio Banderas.

Per quel che invece riguarda la fine della love story con Ivana Mrazova, Luca ha dichiarato di essere stato lasciato con un messaggio su WhatsApp dopo quattro anni d’amore. Esternazioni che hanno sollevato diverse reazioni tra i numerosi fan dell’ex coppia. Per il momento la modella ceca ha preferito tacere. Mai si è pronunciata, non fornendo alcuna versione dei fatti.

Quel che appare chiaro è che la rottura non è stata priva di malumori e disappunti. Onestini, quando ha comunicato la conclusione della love story, ha provato a farlo in modo diplomatico, parlando di supporto reciproco. Peccato che Ivana si sia affrettata a smentirlo, sostenendo proprio il contrario. Cioè che a mancare sia proprio stato il supporto reciproco.