Luca Onestini dimentica Ivana Mrazova: chi è la donna che ha baciato in tv

Luca Onestini dimentica completamente Ivana Mrazova dopo averla menzionata in diverse occasioni e dopo aver sostenuto in alcuni frangenti che a scrivere la parola fine sulla relazione è stata la modella ceca e non lui. Rivelazioni arrivate nel corso del reality spagnolo Secret Story, a cui l’ex tronista bolognese di Uomini e Donne sta partecipando. Vale a dire il medesimo show in cui nelle scorse ore ha baciato Cristina Porta, con la quale sta trovando un ottimo feeling.

Chi è Cristina Porta, la donna che ha baciato Luca Onestini

Cristina Porta è un giovane volto televisivo iberico di Mediaset ‘Spagna’. La donna è una giornalista che in passato si è fatta notare nel programma ‘Butterfly Hunter’ in cui ha intervistato divi planetari del calibro di Ricky Martin e Antonio Banderas.

Tornando a Luca Onestini, resta da capire come Ivana reagirà al bacio che il suo ex, a poche settimane dalla rottura, ha dato a Cristina, in diretta tv. La modella ceca fino ad ora non ha spiaccicato una parola in merito alle cause che hanno portato la love story con l’ex tronista bolognese al capolinea. Una relazione che sbocciò al Grande Fratello Vip 2 e che è durata 4 anni.

Qualcosa di più sulla rottura l’ha riferita Luca che ha raccontato di essere stato lasciato con un messaggio su WhatsApp. Inoltre ha sottolineato che la decisione di troncare è stata presa da Ivana e non da lui, rimarcando che non c’è stato alcun fatto eclatante all’origine dell’addio. Insomma, nessun tradimento, nessuna furibonda lite, nessuna profonda mancanza di rispetto: secondo la versione di Onestini la love story è andata via via spegnendosi senza avere particolari sussulti.

Ivana e Luca, frizioni dopo l’addio

Ivana per il momento è una tomba. Le uniche esternazioni rilasciate sulla vicenda sentimentale sono state quelle che hanno smentito in parte la versione dell’ex. Onestini nell’annunciare su Instagram la conclusione della storia ha scritto che c’è sempre stato “supporto” nella coppia prima che scoppiasse. Non per la Mrazova che ha sostenuto il contrario, vale a dire che quel che è mancato nell’ultimo periodo della relazione è stato proprio il supporto reciproco.