Luca Onestini fiume sulla rottura con Ivana: sfogo e retroscena

Non si fermano le frecciatine fra due fra gli ex fidanzati televisivi più chiacchierati degli ultimi mesi. Stiamo parlando di Luca Onestini e di Ivana Mrazova, che via social e in televisione continuano a (s)parlare di una e dell’altra controparte con toni non esattamente accomodanti.

Se soltanto poche settimane fa la Mrazova aveva fatto riferimento all’ex con una serie di contenuti Instagram pruriginosi, adesso a tornare all’attacco è il modello, attualmente concorrente di Secret Story, reality spagnolo simile al format del GF Vip All’interno del reality show iberico, dove è entrato da qualche giorno, Luca Onestini si è infatti aperto con i suoi coinquilini dettagliando i suoi recenti tormenti sentimentali. Ognuno dei concorrenti, infatti, ha un segreto che gli altri devono tentare di scoprire e approfondire.

Agli altri colleghi vip all’interno della casa, Onestini ha dunque raccontato senza troppi peli sulla lingua:

Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Sì, adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita.

A questo punto del racconto, l’ex tronista si è interrogato sul motivo della fine della relazione, senza però trovare una risposta precisa dentro di sé:

Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose..

In tempi non sospetti, Luca Onestini ci aveva fornito, rispondendo alle curiosità dei fan, ulteriori retroscena su questa rottura tanto sofferta. Pare infatti che la Mrazova abbia messo alla parola fine alla loro relazione tramite una serie di messaggi inviati su Whatsapp. Quel che sembra essere certo è che oggi fra i due è calato il gelo e che anzi il loro rapporto sia decisamente burrascoso.

E adesso? Nelle scorse settimane si sono rincorse le voci di una possibile frequentazione di Onestini con una certa Caterina, della quale però non ci è dato sapere granché. Nel frattempo, in Spagna, sembra che il modello si stia avvicinando ad una delle colleghe del reality a cui sta partecipando. Cristina Porta, questo il suo nome, si è dimostrata particolarmente interessata al racconto del compagno di reality italiano. Che fosse questo un messaggio subliminale per dimostrargli il suo interesse?