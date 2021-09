Luca Onestini sbarca in Spagna e riparte da un reality: dove lo vedremo

Luca Onestini concorrente in un reality show in Spagna: l’annuncio è arrivato poco fa. E così dopo Gianmarco ora è il turno dell’altro fratello Onestini, entrambi ora sono volti della televisione spagnola. Luca si è già fatto conoscere dal pubblico iberico per aver partecipato come ospite in studio ai reality in cui era concorrente Gianmarco. Quest’ultimo ha partecipato al Gran Hermano Vip, poi ha trionfato a El Tiempo del Descuento ed è reduce dalla partecipazione a Supervivientes. Adesso toccherà a Luca conquistare il pubblico di un nuovo reality show che andrà in onda in Spagna.

Onestini non parteciperà né al Grande Fratello Vip spagnolo né all’Isola spagnola, anche perché si è conclusa da pochissimo. In autunno il popolo spagnolo si appassionerà a un nuovo reality: Secret Story. Si tratta di un format andato in onda in Francia per diversi anni ed è molto simile al Grande Fratello. In Secret Story però i concorrenti hanno uno scopo, una missione: custodire un segreto e far sì che nessuno lo scopra. Allo stesso tempo saranno molto impegnati a scoprire i segreti degli altri.

Secret Story andrà in onda su Telecinco e poco fa è arrivato l’annuncio dai siti iberici della presenza di Luca Onestini nel cast del reality show spagnolo. Quale segreto si prepara a custodire? Non è dato saperlo al momento, ma di sicuro le notizie sulla sua avventura nel programma arriveranno anche in Italia.

In Italia si sta parlando di lui per la fine della storia con Ivana Mrazova, con cui pare sia rimasto in brutti rapporti. Parlerà di lei nel reality? Qualcosa potrebbe sfuggirgli, perché Luca Onestini in Secret Story Spagna vivrà rinchiuso in una casa con le telecamere, proprio come succede al Grande Fratello. Visto che la fine della storia è fresca, è poco probabile che non gli sfugga qualcosa su di lei nelle prossime settimane. A meno che non abbia deciso di non far parlare di sé per il gossip, visto che ha avuto un duro sfogo dopo che gli è stato attribuito un nuovo flirt.