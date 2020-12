Luca Onestini tuona su Malgioglio che viene anche cesurato dal GF Vip

Cristiano Malgioglio nelle ultime ore è stato ripreso per due scivoloni avvenuti all’interno della Casa del GF Vip. Una battuta, in particolare, non è passata inosservata all’orecchio attento di Luca Onestini, ex concorrente del Gf Vip 2 ed ex coinquilino proprio del cantautore siciliano. Malgioglio sarebbe andato contro la sua fidanzata, Ivana Mrazova. Il motivo? Non ricordava più i nomi dei concorrenti che avevano condiviso l’esperienza del secondo Grande Fratello con lui.

Onestini si scaglia contro Malgioglio

Il paroliere è caduto varie volte in questo tipo di errori, non ricordando spesso i nomi dei personaggi famosi e chiamandoli solo con vezzeggiativi e altri nomignoli inventati. Ma questa volta, l’ex tronista e fidanzato della modella ha deciso di dire la sua e andare contro l’amato “Hombre del Pueblo” della Casa. Onestini ha immediatamente commentato la situazione su Instagram, dedicando una storia all’accaduto.

“Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? ” – sbotta Luca sui social – difendendo la sua compagna con cui, dal 2018, convive felicemente. “Ricordategli che è la persona che lo ha eliminato dal GF Vip con il 76% dei voti. Lei in finale, lui fuori“. – ha concluso lo speaker radiofonico. In allegato alla storia ha anche aggiunto lo stralcio di un articolo che descriveva nel dettaglio come andarono le cose durante la semifinale del GF Vip del 2017.

Nessuno commento, invece, da parte della diretta interessata. Ivana ha preferito non approfondire la questione, soprattutto in un giorno speciale come quello di oggi, 11 novembre, in cui la coppia festeggia il loro terzo anniversario insieme. Una svista o, come ha scritto Onestini, Malgioglio non è riuscito a superare quella “sconfitta” e rosica ancora?

Malgioglio e la battuta sul Covid-19

Intanto Malgy anche ieri è stato colto in flagrante mentre discuteva con Giulia Salemi e alla quale aveva confidato il suo pensiero sul Covid-19. Un argomento tabù per il GF di cui i concorrenti non dovrebbero assolutamente parlare, soprattutto gli ultimi entrati come Cristiano. Ma al famoso paroliere è scappata più di qualche parola in merito. La regia è riuscita a staccare prima che Malgioglio proseguisse il suo discorso, ma buona parte del suo pensiero è tutto incluso in questa breve dichiarazione.

“La situazione fuori è terribile. Adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa! Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale“. Un ulteriore passo falso che con molta probabilità è stato subito ripreso dalla produzione. Il cantautore dovrà evitare di ripetere situazioni del genere in futuro se vuole evitare che il Grande Fratello prenda dei provvedimenti nei suoi confronti.