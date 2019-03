Luca Onestini, confessione sul lavoro: “Nessuno ti restituisce i sogni”

Lavoro Luca Onestini: la grande soddisfazione dell’ex gieffino

Luca Onestini sta vivendo il periodo più bello della sua vita. Non potrebbe chiedere nulla di più. Ha una fidanzata favolosa (la vulcanica Ivana Mrazova), una famiglia che gli sta sempre accanto e un lavoro che lo gratifica. E non poco. Dopo le frequenti dediche d’amore alla sua “lei”, Luca ha scritto su Instagram un lungo messaggio sul suo lavoro a RTL 102.5: “Ho iniziato a fare Radio un anno fa, senza aspettative né alcuna pretesa se non quella di divertirmi. Come sono partito, mi si è aperto un mondo tutto nuovo, tutto da scoprire, una vera sfida. La prima domanda che ho fatto è stata: ‘Ma qual è la Radio più ascoltata in Italia ?'”.

Luca Onestini, un messaggio speciale

Fa lo speaker da un anno e ha già ottenuto delle grandi soddisfazioni: “Eccomi qui dopo un anno, il più giovane speaker della prima Radio Nazionale. È bello, è magico e ormai ‘strano’ in questo mondo arrivare alle persone per ciò che si è davvero. Con la propria voce, la propria parola, i propri contenuti. Senza filtri, senza trucchi, senza autori, solo tu. Il microfono e chi ti ascolta”. Ormai ha capito quali sono gli ingredienti della vera felicità: “Soldi, fama, successo valgono tutto e non valgono niente. Il mio motore è un altro; sono mosso dai miei sogni! Vanno custoditi gelosamente perché, insieme al tempo e all’anima, non te li può restituire nessuno”. Avrà del tempo per partecipare a Temptation Island assieme a Ivana Mrazova? Raffaella Mennoia ha parlato della nuova edizione.

Ivana e Luca oggi: come procede la loro storia?

Luca e Ivana sono innamoratissimi. Hanno costruito una storia d’amore matura. Non sono esageratamente gelosi e sanno che, per il loro lavoro e per alcune motivazioni personali, devono separarsi per alcuni giorni. Per esempio la Mrazova ha lasciato per una settimana circa il suo compagno per poter incontrare la sua famiglia, soprattutto sua madre, che non vedeva da quasi un anno. Nessuna crisi per questa coppia… ma non si può dire lo stesso di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che avrebbero attraversato un brutto periodo.