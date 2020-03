Luca Onestini e Ivana divisi dal Coronavirus: la situazione, parla Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova divisi dal Coronavirus. La modella lancia l’appello: “Spero tutto passi presto”. La situazione della coppia

Il Coronavirus ha stretto l’Italia in una morsa senza precedenti, riducendo gli spostamenti al necessario e, inevitabilmente, causando situazioni di lontananza forzata tra i cittadini. Da quando infatti è entrato in vigore il decreto governativo che impedisce viaggi e uscite, se non per motivi di estremo bisogno, si sono creati casi di impossibilità a vedersi tra cari. A risentire di tale scenario sono anche Luca Onestini e Ivana Mrazova, la coppia sbocciata al Grande Fratello Vip 2 e oggi convivente a Milano. La modella, attualmente, si trova in Repubblica Ceca mentre l’ex tronista è fisso nel capoluogo lombardo, dove continua a lavorare in radio. Ivana era volata nella terra d’origine circa due settimane fa, festeggiando il compleanno della nipotina e, poi, la festa della donna con la madre. Da quanto emerge, è rimasta bloccata fuori dall’Italia da allora. Oggi, per far sentire la propria vicinanza al compagno e per dare notizie di sé ai followers di Instagram, è spuntata sul social con un messaggio rivolto alla sua dolce metà.

Luca Ivana: “Passerà Amore Mio, poi sarà tutto ancora più bello”

“Spero che questo passerà il prima possibile.. Mi manchi ogni giorno sempre di più. Amor Vincit Omnia”. Queste le parole di Ivana a corredo di un breve video romantico in bianco e nero in cui la si vede abbracciare Luca, al momento lontano centinaia di chilometri. “Passerà Amore Mio, poi sarà tutto ancora più bello“, la risposta del bolognese che solo pochi giorni fa rilasciava un’intervista al magazine Chi parlando della sua relazione: “Accanto a me c’è la donna della mia vita”, raccontava, frenando però sulle nozze.

Anche Melissa Satta bloccata all’estero

Altra vip che è rimasta bloccata fuori Italia è Melissa Satta che si trova a Istanbul, città in cui si è trasferito il marito Boateng che ha iniziato una nuova avventura calcistica tra le file del Besiktas. Con loro c’è il figlio Maddox. Nella serata di ieri, l’ex velina di Striscia la Notizia è stata protagonista di un lungo sfogo su Instagram, dove ha risposto alle sciocche critiche di alcuni followers che hanno visto nel suo soggiorno estero un modo per fuggire dall’emergenza italiana. Congetture tanto ignobili che non hanno bisogno di ulteriore commento. Ci ha già pensato la Satta a mettere a tacere le malelingue.