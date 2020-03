Melissa Satta, sfogo da Istanbul contro le malelingue: perché non torna

Melissa Satta si sfoga da Istanbul. Dopo le critiche, l’ex velina perde le staffe, le ‘canta’ agli haters e spiega perché non rientra in Italia

Melissa Satta mostra i denti, affila le unghie e ‘colpisce’, cantandole agli haters che in questi giorni surreali per l’Italia, attanagliata dal Coronavirus, hanno comunque trovato tempo per criticarla. Attualmente la modella si trova a Istanbul, con il figlio Maddox e il marito Boateng che milita nelle file del Beşiktaş. Ma perché qualche buontempone le ha mosso dei biasimi? Secondo alcuni la showgirl sarebbe scappata dal Covid-19. Menti deviate, naturalmente. Anche perché se così fosse (e le cose manco stanno così), non ci sarebbe nulla di male (se una persona ha la possibilità, rispettando le norme, di trasferirsi in zone più sicure in questo momento quale sarebbe il problema?).

La modella contro le critiche

“La cosa che mi lascia sorpresa è che nonostante questo momento difficile, triste, dove siamo tutti giù, arrabbiati e con un po’ di paura, ci devono essere sempre quelli che criticano”, esordisce Melissa via social, aggiungendo: “E devo dire, nonostante di solito sono una che chiude sempre un occhio e non mi espongo mai nei riguardi di queste persone, che stasera sono veramente scocciata. Scocciata perché tutti noi, chi più chi meno, con piccoli gesti, con donazioni e messaggi social, cerchiamo di dare il nostro aiuto. Eppure ci sono sempre questi poveretti che devono andare sotto le foto a criticare, puntare il dito…”

“Sarei dovuta tornare in Italia dopo 7 giorni”

“Leggo – prosegue Melissa – commenti del tipo: ‘Facile fare una valigia e scappare dall’Italia in Turchia’. Cari signori io non sono scappata dall’Italia. Io ho fatto una valigia che doveva essere di una settimana, ho preso mio figlio e siamo venuti a trovare mio marito e il papà di mio figlio qui a Instanbul dove lui lavora.” “Sarei dovuta tornare in Italia dopo 7 giorni, purtroppo la situazione si è aggravata e i voli sono stati sospesi. Abbiamo dovuto fare una scelta e quindi abbiamo detto: ‘Teniamo la famiglia unita e stiamo insieme’. Ma è veramente triste che in un momento così difficile si leggano commenti così stupidi”, ha concluso la modella.