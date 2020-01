Melissa Satta si confessa: i problemi alimentari e il cambio dieta

Melissa Satta, molti problemi legati al cibo nell’ultimo periodo. Come li ha superati e il cambio di regime alimentare, la confessione

Melissa Satta ha confessato nelle scorse ore di aver avuto diversi problemi di salute nell’ultimo periodo a causa di intolleranze alimentari. La confidenza è arrivata su Instagram dove la modella ha realizzato una serie di Stories per mettere al corrente i suoi fan di quanto le è capitato di recente. Nella fattispecie Melissa ha fatto sapere di aver scoperto di essere intollerante al lattosio e di essere stata costretta a dover modificare non poco il suo regime alimentare. Un passo per lei inedito visto che non si è mai curata di optare per particolari diete.

“Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi con delle intolleranze. In particolare il lattosio che mi ha fatto stare abbastanza male”, ha confidato Melissa, spiegando che mai prima d’ora aveva avuto problemi di alcun genere inerenti al cibo. E che mai si era affidata a particolari regimi alimentari. Certo ha sempre sostenuto il mangiare sano, il made in italy e il km 0, ma mai è stata promotrice di diete miracolose o di consigli sul dimagrimento. Tuttavia, ha dovuto cambiare decisamente piani di recente. “Negli ultimi mesi sono stata costretta a eliminare tante cose. Latte, burro, formaggi, il mio corpo non li tollerava più e mi stava provocando tanti problemi di salute”, ha concluso.