Luca Onestini: “Nozze? Non sono pronto. GF? Vince Patrick, ecco perché”

Luca Onestini: “Non sono pronto per le nozze con Ivana. GF? Vince Patrick, ecco perché”

Luca Onestini a ruota libera. L’ex tronista bolognese, oggi eccellente conduttore radiofonico, si è confidato al magazine Chi, parlando della sua situazione sentimentale e del reality del momento, il Grande Fratello Vip 4. Chi lo vincerà? Il giovane è pronto a scommettere che il trionfatore potrebbe essere Patrick Ray Pugliese. A proposito delle vicende della Casa più spiata d’Italia, Luca è uno che se ne intende. Partecipò alla seconda edizione dello show, dove conobbe proprio Ivana Mrazova, dolce metà che tuttora è sua compagna di vita. I rumors su possibili nozze spuntano un giorno sì e l’altro pure. Onestini, però, come già espresso in passato, frena: l’amore è intatto ma non è il momento giusto per i fiori d’arancio.

“Ivana? Vogliamo cinque figli, ci sposeremo, ma non adesso”. Parla Onestini

“Vogliamo cinque figli, ci sposeremo, ma non adesso”, chiarisce il bolognese che aggiunge: “Fosse per Ivana, lo faremmo domani sulla spiaggia”. Ma luca è un uomo più tradizionale: “Sarà in chiesa, nella mia Bologna. Però non sono ancora pronto. Ma succederà”. Nessuna ombra sulla love story, come invece qualcuno aveva vociferato nei mesi scorsi. “Accanto a me c’è la donna della mia vita”, chiosa Onestini. Si passa al capitolo GF Vip 4, che quest’anno vede la conduzione di Alfonso Signorini, il ‘re del gossip’. Un’edizione alquanto movimentata dove liti, squalifiche e ritiri inaspettati sono praticamente all’ordine del giorno. In tal subbuglio, chi emergerà e giungerà alla vittoria finale? Luca punta si Patrick…

Luca tifa per Patrick Ray Pugliese e dopo aver fatto l’inviato per Casa Chi dice…

“Tifo per Patrick Ray Pugliese”, spiega Luca. Ma il suo pronostico, che vede l’highlander come papabile vincitore, trae spunto anche da altre considerazioni: “Avendo fatto nelle scorse settimane l’inviato sul web per Casa Chi, mi rendo conto che il pubblico lo ama parecchio. E anch’io”.