Luca Onestini e Ivana Mrazova festeggiano il primo anno d’amore

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme da 1 anno

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati paparazzati dal settimanale Vero mentre festeggiano il loro primo anno d’amore. L’ex tronista porta fuori a cena la sua Ivana in un locale in provincia di Sassari. Sembrano molto affiatiati, brindano felici alla loro storia d’amore che procede molto bene. Tra sguardi dolci e selfie scattati da Ivana trascorrono una bella serata per festeggiare insieme il loro amore. Luca e Ivana sono degli ex gieffini, infatti si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Lui si classificò secondo mentre la modella ceca, terza. L’amore è scoppiato proprio al GF Vip, durante la seconda edizione del programma di Canale 5.

Luca e Ivana sono una coppia invidiabile

L’ex tronista Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una coppia davvero invidiabile. Appaiono sempre molto affiatati e si scambiano spesso messaggi d’amore sui loro profili social. Infatti postano frequentemente foto che li ritraggono assieme alla nipotina della modella ceca. Chissà che non stiano facendo delle prove per vedere come se la cavano in versione genitori…

Una bella storia d’amore

La storia d’amore tra Luca e Ivana è nata nella Casa del Grande Fratello Vip ma è ufficialmente decollata, una volta usciti dal reality. Da quel momento non conosce pause, tradimenti o nuvole all’orizzonte, anzi la coppia non nasconde che spesso sogna di costruire una famiglia e arrivare all’altare in futuro.