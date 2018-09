Ivana Mrazova pubblica la doccia di Luca Onestini: amore a gonfie vele

Ivana Mrazova e Luca Onestini innamoratissimi: una simpatica doccia social

La storia d’amore tra Ivana e Luca procede a gonfie vele. Dopo l’esperienza condivisa nella Casa del Grande Fratello Vip, i due non si sono mai separati. Nessuno ci avrebbe mai scommesso, eppure insieme sono felicissimi e soprattutto innamoratissimi. Onestini non si è dato per vinto e alla fine è riuscito a conquistare il cuore della bella Mrazova. Oggi, i fan della coppia non fanno altro che seguire sui social la loro quotidianità, fatta di tanti momenti dolci ed altri molto auto-ironici. Ed è proprio l’ultimo gesto social della modella ceca a confermare la loro grande sintonia e simpatia. Su una delle ultime storie postate sul profilo Instagram della ragazza è apparso un simpatico video che ritrae l’ex tronista di Uomini e Donne durante un momento di grande privacy.

Luca Onestini in doccia, Ivana Mrazova pubblica video sui social: risate su Instagram

Ci eravamo abituati a vederlo in delle vesti super sensuali. Durante i mesi trascorsi nella Casa del GF Vip, Onestini ci ha regalato davvero tante docce mozzafiato. Ora abbiamo avuto modo di conoscere, anche grazie ad Ivana, un lato più ironico del bello e impossibile Luca. Sui social, la modella ha condiviso il video di una doccia del suo fidanzato. Il diretto interessato canta e fa strane smorfie, mostrandosi alla telecamera in una veste molto diversa da quella del classico tronista impostato. E così, ancora una volta, il giovane ha mostrato di non prendersi mai troppo sul serio.

Ivana e Luca felici insieme: sintonia alle stelle tra Onestini e Mrazova

Senza dubbio, Ivana e Luca sono legati sicuramente anche dalla loro auto-ironia. I due si prendono molto in giro e non si prendono mai troppo sul serio. Entrambi hanno mostrato spesso di stare sempre al gioco e di non essere affatto permalosi. Insieme formano una meravigliosa coppia.