Luca e Ivana in Repubblica Ceca, ‘prova da genitori’: foto e commenti

Luca e Ivana in Repubblica Ceca, ‘prova da genitori’: la foto, i commenti e la felicità dell’amica Giulia De Lellis

Belli, simpatici, sereni, solari… Potremmo continuare, ma rischieremmo di diventare prolissi. Eppure Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tutto questo. I due piccioncini sbocciati sotto i riflettori del Grande Fratello Vip sono infatti una coppia senza ‘controindicazioni’: nessuna lite social, nessuna volgarità, nessun gesto ambiguo. Solo tanto amore. In questi giorni, tra l’altro, per fortificare ulteriormente il loro legame, sono insieme in Repubblica Ceca, nel paese d’origine della modella. D’altra parte l’ex tronista aveva annunciato che presto sarebbe andato a conoscere la famiglia della sua compagna e, dunque, eccoci qua. Ma a colpire i fa c’è dell’altro. La ‘prova da genitori’ che molti non si sono fatti sfuggire…

Onestini e Mrazova: presto genitori?

Negli ultimi post Instagram Luca e Ivana hanno fatto sognare le loro migliaia di fan con uno scatto tenerissimo. Una vera e propria delizia. Entrambi hanno infatti pubblicato la stessa foto dall’alto tasso zuccherino in cui tengono a quattro braccia la nipotina di Ivana, Annabelle, nata 8 mesi fa circa. La modella ceca ha commentato con un dolce “La Mia Gioia.. 😍Finalmente insieme ❤️ #Annabelle#piccolina #togetherisbetter#czechrepublic #love”. Luca le ha fatto eco con un “E finalmente mi spupazzo Annabelle ❤️”. Un’istantanea che ha subito scatenato ‘l’umore alto tutta la vita’, per dirla alla Onestini, dei fan, che non hanno tardato a vedere una prefigurazione dei genitori che saranno i loro beniamini. Tantissimi i commenti euforici e tantissimi coloro che già vedono ‘mamma’ Mrazova e ‘papà’ Onestini come ottime figure materne e paterne. A proposito, un bebè nel futuro della coppia? Nulla di concreto al momento ma…

La felicità di Giulia De Lellis per gli amici Luca e Ivana

Ma attenzione, visto che sia Luca sia Ivana sono innamoratissimi e nessuno dei due si è tirato indietro quando si è trattato di parlare di famiglia. Dunque attendiamo buone novelle nei prossimi mesi. I fan sono già in fermento. Soprattutto uno, o meglio una: Giulia De Lellis, amica stretta di Ivana (e in buonissimi rapporti anche con Luca). L’ex di Damante infatti, vista la foto, ha spedito alla coppia una vagonata di faccine emozionate: 😭😭😭😭😭😍😍😍😍😱😱😱😱😭😭😭😱😱😍🤩. È proprio amore, vero…