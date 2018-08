Luca Onestini: l’anello di fidanzamento per Ivana e la lettera inaspettata

Luca Onestini e Ivana Mrazova news sulla coppia: anello di fidanzamento e lettera d’amore

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due non hanno mai nascosto di fare sul serio e questa intesa speciale potrebbe presto sfociare in un matrimonio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che è intenzionato a sposarsi prima dei 30 anni (oggi ne ha 25) e che la modella ceca è la donna dei suoi sogni, quella giusta per avere dei bambini. “Anello di fidanzamento? Mi auguro che arrivi presto, sicuramente prima dei trent’anni voglio mettere su famiglia. Lei intanto mi ha donato una lettera scritta a cuore aperto e l’ho apprezzato molto perché fa fatica a esprimere ciò che pensa“, ha fatto sapere Mister Italia al settimanale Nuovo.

Luca e Ivana: le presentazioni in famiglia

Ivana Mrazova ha già conosciuto la famiglia di Luca Onestini e si è affezionata alla madre, al padre e al fratello Gianmarco. “Con mia madre parla più lei di me. È una cosa bellissima e mi auguro che rimanga sempre così”, ha confidato l’ex gieffino. Che, al contrario, non ha ancora incontrato i famigliari della valletta del Festival di Sanremo 2012. Ma presto andrà in Repubblica Ceca per conoscere tutti e fare le presentazioni ufficiali. “Non sono mai stato così bene. Tra noi c’è una grande affinità, abbiamo sempre voglia di stare insieme e amiamo condividere tutto”, ha assicurato Luca a proposito del suo rapporto con Ivana.

Luca: “Ivana? Il nostro è un incastro perfetto”

“Il nostro è un incastro di anime e personalità. Siamo solari tutti e due e crediamo nei valori importanti, come la famiglia. La passione passa, invece queste cose restano. La nostra è una storia seria”, ha detto Luca Onestini, che grazie a Ivana ha completamente dimenticato l’ex fidanzata Soleil Sorgé, conosciuta alla corte di Maria De Filippi.