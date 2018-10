Luca Onestini e Ivana Mrazova matrimonio in vista? La coppia dice no

Luca Onestini e Ivana Mrazova: il matrimonio è ancora lontano

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora lontani dal matrimonio. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Da questo momento in poi non si sono più separati. E mentre i fan sembravano convinti del fatto che la coppia sarebbe presto convolata a nozze, ecco che entrambi smentiscono. Luca e Ivana al momento non hanno intenzione di sposarsi. A rivelarlo è proprio la coppia a Mattino 5. Federica Panicucci rivela di aver visto le loro foto in compagnia di una bambina, la nipote di Ivana. Sembra proprio che i due stiano facendo pratica, in quanto prima o poi vorrebbero creare una famiglia. Ma ancora non c’è nulla di programmato. La conduttrice chiede quando hanno intenzione di sposarsi, in particolare se questo matrimonio sia alle porte. Ivana risponde subito di no, ridendo. Luca chiarisce la situazione, affermando che ancora è troppo presto.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: non hanno ancora intenzione di sposarsi, ma fanno pratica nel ruolo di genitori

“È ancora troppo presto”, rivela a Mattino 5 Luca. Dunque, ai fan della coppia per ora tocca attendere, in quanto i due ex gieffini non hanno ancora intenzione di convolare a nozze. In effetti sappiamo bene che si sono conosciuti da un anno e ancora, come loro stessi affermano, hanno bisogno di comprendere com’è la vita di coppia. Proprio per tale motivo, trascorrono molto tempo insieme. Appaiono inseparabili e dove va Luca va Ivana e viceversa. Nonostante il matrimonio sia ancora lontano, i due fanno pratica prima di diventare genitori. Infatti, sono diversi i momenti in cui la coppia coccola la piccola nipotina. Le conoscenze con le rispettive famiglie sono state fatte ormai e sembra tutto proseguire per il meglio. “Stiamo facendo di tutto”, rivela ancora Luca parlando della loro vita insieme. Una coppia inaspettata, che è uscita fuori solo dopo la fine del noto reality.

Ivana Mrazova e Luca Onestini: la relazione prosegue a gonfie vele

Ivana e Luca non hanno iniziato la loro relazione ufficialmente nella Casa. Infatti, ricordiamo che la Mrazova doveva ancora chiarire con il suo ex fidanzato. Ed ecco che già dopo qualche giorno dalla fine del reality, i due già venivano beccati insieme. Dopo qualche gossip, Luca e Ivana hanno confermato di essere una coppia. Non ci resta ora che attendere per il futuro una proposta di matrimonio da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.