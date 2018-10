Luca e Ivana genitori? Onestini si lascia andare: “Facciamo pratica..”

Luca e Ivana genitori? Onestini si lascia andare sulla paternità e confessa: “Facciamo pratica…”

Giovani, simpatici, belli e innamoratissimi. Luca Onestini e Ivana Mrazova, il cui amore ha iniziato ad accendersi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2 ed è poi divampato fuori dal reality, continuano a mietere sentimenti zuccherosi. Apprezzatissimi dai fan, i due più volte sono stati stuzzicati dal gossip su future nozze e figli. La coppia non si è mai nascosta: l’amore c’è, serve soltanto un po’ di pazienza e poi, se tutto fila liscio, l’altare e la possibilità di mettere su famiglia non sono per nulla esclusi. Così, i loro trepidanti seguaci social, dopo aver letto le ultime esternazioni social dell’ex tronista di Uomini e Donne a proposito della paternità, hanno già cominciato a sognare. Presto arriverà un bel bebè?

Luca Onestini e Ivana, papà e mamma? Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Luca abbraccia e bacia teneramente la piccola Annabelle, nipotina di Ivana: un gesto che a tanti fan su Instagram ha fatto prefigurare un Onestini in versione papà. E lui che ne pensa? Incalzato da alcuni follower ha risposto teneramente sulla questione, lasciandosi andare in un commento dove ha scritto: “Facciamo pratica che non si sa mai”. Le dolci parole hanno subito acceso l’immaginazione dei seguaci social che, come ormai da un po’ di mesi a questa parte, continuano a tifare per il futuro arrivo di un bebè per l’ex tronista e la modella ceca. Che qualcosa stia bollendo in pentola e che a breve ci potrebbe essere un annuncio?

Ivana Mrazova e Onestini: amore a gonfie vele dopo il Grande Fratello Vip

Dolcezza, tenerezza, umiltà e tanto altro. Sono queste le qualità che Luca e Ivana trasmettono e che, da quando hanno intrecciato una stabile relazione dopo il Grande Fratello Vip, li hanno resi amatissimi e apprezzatissimi da un pubblico sempre più vasto. Poco inclini alle polemiche e ai pettegolezzi, i due hanno inoltre saputo costruire un rapporto autentico e cristallino, alimentato da sentimento, sana spensieratezza e simpatia.