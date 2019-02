Luca Onestini e Ivana, la confessione: “Un ricordo speciale” legato a Sanremo

Luca Onestini e Ivana Mrazova, il ricordo dell’ex gieffino legato a Sanremo

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme da più di un anno, ma oggi è saltato fuori un retroscena davvero inaspettato! “Condivido con voi un ricordo speciale che non ho mai raccontato”, così ha esordito Luca nel post di poco fa su Instagram. L’ex gieffino ha voluto raccontare un aneddoto davvero inaspettato e legato al Festival di Sanremo. Un aneddoto di quelli che fanno sorridere e credere nel destino. Le parole di Luca faranno sognare specialmente i più romantici, perché riguardano proprio la sua fidanzata Ivana Mrazova. La modella è stata infatti valletta sul palco dell’Arison qualche anno fa e, a quanto pare, Luca è rimasto folgorato dalla sua bellezza, ancor prima di incontrarla nella casa del Gf Vip. E anche in quella occasione il destino ha voluto che entrassero mano nella mano dalla porta rossa, senza conoscersi.

Luca Onestini stupisce tutti ricordando Ivana valletta a Sanremo: “Mi ispirava simpatia e semplicità”

Insieme a delle foto in cui Ivana scende le scale di Sanremo, Luca ha scritto: “Era il 2012 e iniziava la 62esima edizione del Festival, all’epoca vivevo a Imola con la mia famiglia. Ero seduto sul divano bianco di casa, quando ho visto scendere dalle scale questa ragazza meravigliosa… Aveva la mia età, 19 anni, e stava volteggiando con serenità e spensieratezza sul palcoscenico più prestigioso della storia dello spettacolo italiano e non solo”. Chi avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata la sua dolce metà? Nessuno, neanche lui: “In quell’istante io, ignaro di tutto, la stavo guardando dalla TV di casa e sorridevo… Perché questa ragazza mi ispirava simpatia e semplicità. Chissà come avrei reagito se mi avessero detto che da lì a qualche anno quella ragazza sarebbe diventata parte integrante della mia vita”.

Luca e Ivana news, la coppia sempre più affiatata

Delle parole meravigliose che arrivano a confermare ulteriormente un amore vero e sincero come quello che tiene uniti Luca e Ivana, che continuano a far sognare i fan. La modella ha risposto così al post del fidanzato: “Ma quanto ti amo”. Comunque quest’anno il Festival di Sanremo sarà diverso per Luca non solo perché ha accanto una ex valletta, ma anche perché si recherà a Sanremo per lavoro. Ha fatto sapere, infatti, che venerdì sarà presente come speaker di RTL per un appuntamento speciale. Chissà se difenderà ancora Pierdavide Carone, come ha già fatto dopo l’esclusione dal Festival del cantautore. Ivana lo accompagnerà? Vivranno insieme questi magici racconti legati al 2012? Intanto, i fan sono rimasti davvero molto colpiti da questo racconto.