Luca e Ivana no a Pechino Express: Elenoire Casalegno svela il perché

Elenoire Casalegno a Vite da copertina rivela perché Luca e Ivana non partecipano a Pechino Express

Il cast ufficiale della prossima edizione di Pechino Express non è stato ancora svelato ufficialmente ma sembra certa l’assenza di Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, come sussurrato già tempo fa dal settimanale Chi, hanno deciso di tirarsi indietro quando mancava solo la firma sul contratto. In molti hanno ipotizzato ad una probabile crisi di coppia ma la verità è un’altra. E a svelarla ci ha pensato Elenoire Casalegno nel programma che conduce quotidianamente su Tv8 con Giovanni Ciacci: Vite da copertina, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30.

Pechino Express: è stato Luca Onestini a decidere di non partecipare più

Stando a quello che ha rivelato Elenoire Casalegno a Vite da copertina Luca Onestini e Ivana Mrazova erano in lizza per partecipare alla prossima edizione di Pechino Express, in programma su Rai Due a febbraio 2020. Ma poco prima di mettere la firma sul contratto i due si sono tirati indietro: inizialmente si sospettava che questo dietrofront fosse dovuto all’intervento a cui si è sottoposta di recente la modella. In realtà, a detta della Casalegno, l’alt sarebbe arrivato dall’ex tronista di Uomini e Donne. “Luca ha detto di no a Pechino perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni”, ha garantito la bionda conduttrice.

Luca Onestini rinuncia a Pechino Express per lavorare sui social network?

Dunque Luca Onestini avrebbe preferito i guadagni di Instagram a quelli della tv? A quanto pare sì, anche se al momento non c’è alcun commento da parte del diretto interessato. Di sicuro l’ex Mister Italia è uno dei più seguiti sui social network, con all’attivo ben 1.3 milioni di follower. Dopo il successo del Grande Fratello Vip, il 26enne è diventato pure uno speaker di RTL e in questo periodo sta supportando il fratello minore Gianmarco al Grande Fratello spagnolo.