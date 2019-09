Luca Onestini, Gianmarco è al Gran Hermano Vip: il gesto per il fratello

Luca Onestini e il gesto per suo fratello che si trova nella Casa del Gran Hermano Vip

Per Gianmarco Onestini è in corso una nuova esperienza televisiva. Il modello romagnolo, dopo essersi classificato terzo nell’ultima edizione del Grande Fratello, è volato in Spagna per prendere parte al Gran Hermano Vip. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci ha pensato Luca che era presente nello studio del programma mentre suo fratello entrava nella Casa. I due Onestini sono uniti da un legame bellissimo ed indissolubile e, a dimostrazione di ciò, ci sono le parole che Luca ha scritto proprio poco fa. Il fidanzato di Ivana Mrazova segue attentamente le vicende di suo fratello nella famosa Casa commentandole insieme ai suoi followers su Intagram. Inoltre, lui al Gran Hermano Vip ricoprirà il ruolo di opinionista e dunque parteciperà a tutte le puntate.

Gianmarco Onestini nella casa del Gran Hermano Vip: le parole di Luca

I due fratelli sono davvero molto apprezzati e tantissime persone si sono dette felicissime per Gianmarco. Nella Casa di Cinecittà, infatti, il giovane ha dimostrato di essere un ragazzo che possiede una grande educazione e gentilezza d’animo il che ha decisamente conquistato il pubblico a casa. Anche Luca, però, è molto amato. Lui, oltre alla sua partecipazione a Uomini e Donne, è stato tra i concorrenti del secondo Grande Fratello Vip dove ha conosciuto Ivana, con la quale è fidanzato da ormai quasi 3 anni. Insomma ai due fratelli la famosa Casa ha portato tanta fortuna. Luca Onestini, stamattina, ha voluto scrivere due parole dedicate a Gianmarco: “La distanza separa i corpi ma non i cuori! Vai fratello! Sempre con te!”. Il gesto dell’ex tronista è piaciuto davvero a tutti e alcuni dei suoi followers gli hanno confessato di star seguendo il Gran Hermano Vip proprio per suo fratello.

Gianmarco Onestini e quegli indizi sparsi prima di entrare nella Casa

Alcuni giorni prima di entrare nella Casa, Gianmarco aveva fatto intendere che qualcosa si stava smuovendo. Sui social, infatti, il fratello di Luca aveva salutato i suoi followers e il Belpaese intero: “Ci vediamo non troppo presto, Italia”.