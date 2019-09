Luca e Ivana cosa succede? Lei in fase di guarigione, lui ritorna in Tv

Luca e Ivana news: tutto quello che adesso si sa sulla coppia e sul post-intervento

Tra non molto li rivedremo insieme: Ivana e Luca torneranno a realizzare Instagram stories divertenti, quelle che sempre pubblicano per i loro fan. Lei attualmente si trova in Repubblica Ceca, dove si è sottoposta a un intervento chirurgico, lui invece volerà a Roma perché è stato chiamato per un programma televisivo. Quale? Per il momento è top-secret. La lontananza di Ivana Mrazova ha permesso all’ex tronista di Uomini e Donne di imparare a fare le faccende di casa: la giovane, quando ritornerà in Italia, avrà un casalingo tutto per sé!

Come sta Ivana Mrazova dopo l’operazione? Le parole della modella

Vi abbiamo aggiornato sullo stato di salute di Ivana Mrazova e, quest’oggi, ha fatto sapere tramite Instagram story che sta bene, che si sta riprendendo, che è in fase di guarigione e che la sua cagnolina è sempre con lei: “Ci siamo! Con la mia nurse”. La modella ceca aveva fatto molto preoccupare ma, fortunatamente, l’operazione non ha avuto delle complicanze e fra non troppi giorni potrà salutare la famiglia per tornare nel suo nuovo paese, l’Italia, dove ha trovato l’amore e ha costruito una carriera che la soddisfa in pieno.

Il ritorno di Luca Onestini in Tv: la confessione

Luca Onestini, dopo la stupenda dedica a Ivana, ha spiegato che c’è una sorpresa per tutti i loro fan. Di cosa si tratta? Lo rivedranno nuovamente in Tv: “Vi aggiorno un attimo, my friends: domani non ci sentiremo in radio perché devo partire per andare a Roma dove devo girare una nuova puntata di un programma. Da martedì riprenderà tutto come prima”. Se la sta cavando bene anche senza Ivana, per quanto riguarda le pulizie e i lavoretti domestici: “Già ho fatto mille lavatrici, ora imparo anche a stirare. Un casalingo doc!”.