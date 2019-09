Come sta davvero Ivana Mrazova? Pubblica foto e commenta

Problema di salute Ivana Mrazova: la fidanzata di Luca Onestini non vuole allarmare i propri fan

Ivana Mrazova ha dichiarato, attraverso Instagram, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico questo venerdì. Ha lasciato l’Italia per volare in Repubblica Cieca, dove è nata e dove la famiglia si prenderà cura di lei dopo l’operazione. Ha fatto intendere che non è nulla di serio e che è abbastanza tranquilla, ma questo non ha reso sereni i fan, che le scrivono messaggi senza sosta per sapere qualcosa di più su quello che sta vivendo negli ultimi giorni e qual è il problema di salute di cui ancora non ha parlato. Lo farà, poco ma sicuro, ma solo dopo che l’intervento chirurgico sarà un ricordo.

Foto Ivana Mrazova prima dell’operazione: come sta davvero?

Sempre su Instagram – dopo l’annuncio dell’operazione – Ivana Mrazova ha voluto tranquillizzare tutti, spazzando via inutili allarmismi, pubblicando una foto in cui mostra un sorriso luminoso. In tanti hanno apprezzato il fatto che la modella non abbia mai costruito gossip solo per far parlare di sé e le hanno fatto i complimenti per la sua umiltà: “Fra tante che il gossip lo studiano a tavolino facendo intendere di tutto purché se ne parli, la tua sincerità è ammirevole, Ivana. Complimenti”; Ivana ha risposto così: “L’importante è che si ascolta quello che dico io”.

Ivana e Luca sempre insieme anche nei momenti più difficili

Dopo i cuoricini di Luca Onestini sempre puntuali sotto a ogni sua foto (lo avete visto da piccolo assieme al fratello Gianmarco?), Ivana ha dato questa notizia ai suoi follower di Instagram: “Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria”. Non appena l’intervento si concluderà, sarà la prima a spiegare tutto. Ne siamo certi.