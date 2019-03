Luca e Ivana lontani, la confessione: “Non vedo mia madre da 7 mesi”

Ivana e Luca lontani: la ragazza circondata dall’amore della famiglia

Luca Onestini e Ivana Mrazova non si vedono da alcuni giorni. No, non c’è nessuna crisi all’orizzonte: Ivana ha deciso di passare del tempo con la sua famiglia, soprattutto con la mamma. Non la vede da parecchio tempo, come lei stessa ha spiegato attraverso una Instagram stories: “Qua va tutto benissimo, a parte il tempo. Sono felice. Torno a Milano lunedì prossimo. Sono contenta perché dopo 7 mesi vedi mia madre: l’ultima volta che ero qui non poteva venire perché stava lavorando. Mi sto godendo tutti al massimo”. Luca dovrà aspettare pochi giorni. Ma la mancanza è fortissima!

Luca e Ivana news, il messaggio d’amore di Onestini

Ecco cosa ha scritto Luca Onestini su Instagram: “Miss You. La lontananza, sai, è come il vento: spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi. E qua altro che fuoco! Manchi da morire”. Delle belle dediche come quelle che si scambiano Sonia e Ivan di Uomini e Donne, adesso già alle prese con una grande polemica! Tra le mille dediche d’amore, c’è anche una speciale scritta da Ivana per la sua nipotina: “5 anni di amore immenso, di tanta gioia, emozioni e pura felicità. Ogni tua lacrima mi fa male e ogni tuo sorriso mi accarezza il cuore. Ti auguro che la vita ti sorrida sempre e che tu sarai felice. […] Tu magari non lo sai, ma mi stai insegnando tante cose, soprattutto vivere nel presente, godersi ogni istante e far vedere tutto l’amore con dei piccoli gesti, ma quelli più belli. Auguri piccolina, zia ti ama”.

Matrimonio Luca e Ivana: ci sarà davvero?

Luca e Ivana continuano a stare insieme. Si sono momentaneamente separati: la ragazza tornerà molto presto a Milano, dove sicuramente saluterà tutti i suoi fan insieme al suo fidanzato. E i fan solo quello vogliono! Quali saranno i loro progetti futuri? Il matrimonio è un’ipotesi da scartare? Ivana sogna il grande giorno così come Francesca Del Taglia, che sta aspettando la proposta di parte di Eugenio Colombo. Ci sarà mai?