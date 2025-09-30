Luca Calvani si è sposato: dettagli, foto e chi c’era degli ex Grande Fratello

Luca Calvani ha detto sì e ha sposato il compagno Alessandro Franchini. Il “grande passo” è stato fatto lunedì 29 settembre in un casolare magnifico sulle colline toscane. Il matrimonio è stato celebrato davanti a parenti e amici, tra i quali diversi ex concorrenti del Grande Fratello che hanno condiviso con l’attore di Prato l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati

Calvani e Franchini fanno coppia dal 2016. Hanno però ufficializzato la loro relazione anni dopo, iniziando anche a mostrarsi sui social. Nelle scorse ore la love story è culminata nella tappa più importante, il matrimonio. La cerimonia si è svolta all’antica Fattoria Paterno, nella zona del Chianti, incastonata nelle romantiche colline fiorentine. E romanticissimo è stato anche il momento esatto in cui i due sposi hanno pronunciato il “sì”. Luca e Alessandro si sono promessi amore innanzi al tramonto. Dopodiché c’è stato il via ai festeggiamenti.

Gli ex Grande Fratello presenti al matrimonio

Al party hanno preso parte alcuni ex volti dell’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. Si sono visti Stefania Orlando, Amanda Lecciso e la coppia formata da Javier Martinez ed Helena Prestes. Assente Jessica Morlacchi che nel reality aveva legato molto con Calvani.

Dopo il “sì” romantico al tramonto, gli sposi e gli invitati hanno cenato fino a tarda notte, concludendo il pasto con l’immancabile taglio della torta. Infine il cielo è stato rischiarato dai fuochi d’artificio. Ogni momento della festa è stato curato nei minimi dettagli. Non sono nemmeno mancate situazione curiosi. Ad esempio a un certo punto i neo sposi si sono anche impegnati nel preparare la pizza. Hanno preso sul serio la sfida, cominciando a impastare con le loro stesse mani.

Le tappe della storia d’amore tra Calvani e Franchini

Come poc’anzi accennato, Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno iniziato a frequentarsi nel 2016. Per i primi sei anni, però, hanno preferito non rendere pubblico il loro legame che è stato poi ufficializzato nel 2022, quando hanno deciso di uscire allo scoperto sui social, pubblicando il primo scatto insieme su Instagram.

Attualmente convivono in Toscana. E non a caso hanno scelto proprio le colline del Chianti per il matrimonio. I due non sono solo uniti dall’amore, ma anche dagli affari. Infatti sono soci nella gestione di un agriturismo in provincia di Lucca.