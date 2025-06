Jessica Morlacchi scarta Luca Calvani da Balivo: “Non l’ho più sentito”

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio è stata ospite in studio Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. Caterina Balivo, dopo aver ripercorso la sua carriera iniziata da giovanissima con i Gazosa, ha posto qualche domanda alla cantante proprio in merito alla sua recente esperienza all’interno del reality. Nello specifico l’ex gieffina ha rivelato che gli piaceva un altro concorrente, ovvero Luca Calvani. Tuttavia, quando ha dovuto scegliere chi tritare tra lui e Paolo Brosio ha scelto di tritare lui. Scopriamo meglio per quale motivo.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato in studio Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo aver ripercorso tutta la sua carriera, iniziata da giovanissima come cantante e bassista della band Gazosa, la conduttrice l’ha invitata a giocare al famoso gioco del “Chi triti?”. Caterina l’ha quindi messa dinanzi alla scelta tra Luca Calvani, suo ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello, e Paolo Brosio.

In merito a Luca, Jessica ha rivelato che gli è sempre piaciuto, tuttavia tra loro non è nata più che un’amicizia. Calvani ha difatti un compagno. Morlacchi ha quindi deciso di tritare proprio lui tra i due, in quanto ha affermato di non averlo più sentito. A riguardo ha ammesso di essere dispiaciuta. In quanto a Paolo Brosio, invece, ha raccontato di aver ricevuto da parte sua un invito per un evento a Viareggio. Tuttavia, proprio in quei giorni, era finita al pronto soccorso a causa di un’ernia all’altezza della cervicale e quindi ha dovuto dargli buca. Jessica ha anche aggiunto che, avendo saputo del problema di salute, Paolo l’ha chiamata per sapere come stava.

L’ex cantante dei Gazosa ha quindi deciso di dargli una seconda opportunità, tenendo lui e tritando Luca con grande sorpresa di Caterina Balivo. Morlacchi ha tuttavia specificato come tra lei e Brosio non sia successo nulla, commentando con un “è grande”.