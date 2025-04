Grande Fratello: ha vinto Jessica Morlacchi e il pubblico celebra Helena

È arrivato il momento di spegnere le luci della Casa del Grande Fratello e alla fine a vincere è stata Jessica Morlacchi con il 52%. Helena Prestes si è fermata al 48%, con un secondo posto comunque soddisfacente. Per poco la modella brasiliana non ha trionfato, ma il pubblico e i suoi fan sono felici ugualmente, in quanto è riuscita a trionfare il fandom di Zeudi Di Palma, che finora aveva alterato i risultati dei televoti. La sua vittoria contro l’ex Miss Italia è stata un po’ di tutti.

Helena e Jessica sono state protagoniste dell’ultimo televoto flash della finale e insieme hanno spento le luci della Casa, come il pubblico generalista sperava. I televoti flash sono risultati complicati al fandom di Zeudi, che finora aveva usato BOT e VPN per alterare i risultati. Alla fine, a sfidarsi sono state le due concorrenti del famoso caso del lancio del bollitore, che sono rientrate con una svolta storica di questo reality show.

Anche Alfonso Signorini ha mostrato la sua felicità nel vedere Helena e Jessica sfidarsi nell’ultimo televoto per la vittoria del Grande Fratello 18. Dopo l’emozionante saluto alla Casa, dove hanno spento le luci, le due super finaliste sono uscite tenendosi per mano dalla porta rossa e a piedi hanno raggiunto lo studio.

Grande Fratello: prime tensioni con Shaila e Zeudi nella finale

La finale è iniziata con i primi momenti più emozionanti legati al percorso dei sei concorrenti arrivati fino alla fine. Dopo di che, Alfonso Signorini è entrato dentro la Casa, con i sei gieffini sulla passerella fuori dalla porta rossa. Il conduttore li ha raggiunti e ha fatto un discorso:

“Ci vuole un po’ di sana follia. Non vi ha regalato niente nessuno. Siete voi ad avercela fatta e dovete essere soddisfatti e fieri del vostro traguardo. Godetevela tutta. Sei mesi non facili, ma intensi e divergenti. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Vinca il migliore”

Quando il conduttore ha di nuovo lasciato soli i sei concorrenti, è andato in onda un video riassuntivo che ha racchiuso il percorso di tutti coloro che sono stati in quella Casa durante questa edizione. A questo punto, Signorini ha chiuso il televoto per l’elezione della quinta finalista, con Mariavittoria e Chiara. Uno dei momenti più sconvolgenti della serata (se non il più sconvolgente) ha visto protagonista Shaila Gatta, che ha lasciato e schiacciato in diretta Lorenzo Spolverato.

Signorini ha poi accolto in studio Ilary Blasi, la quale ha presentato The Couple, il nuovo reality show che inizierà l’8 aprile 2025. Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire il nome della quinta finalista: Chiara Cainelli che ha battuto Mariavittoria (46.61%) con il 53.39%. In questa circostanza, non sono mancati gli attacchi del conduttore contro Zeudi, stufo delle sue continue contraddizoni e bugie.

Grande Fratello: Helena Prestes batte Zeudi, studio in festa

Signorini ha dato poi il via alla prima sfida flash della serata. Zeudi ha pescato il piramidale con il cerchio nero, finendo direttamente al televoto. Lorenzo ha pescato, invece, il piramidale oro e si è salvato da questa sfida. Proprio Spolverato ha dovuto decidere chi mandare al televoto con la Di Palma. Lo scontro tra i due fandom è iniziato subito. In attesa di scoprire il risultato di questa sfida, il padrone di casa ha dato subito spazio a Helena.

Sua sorella l’ha potuta riabbracciare dopo tanti mesi, nel salotto della Casa. La vera sorpresa per la Prestes è stato vedere Javier ballare con alcune ballerine. La modella brasiliana l’ha raggiunto, tra gli applausi del pubblico, insieme alla sorella. Il pallavolista argentino ha subito preso tra le sue braccia Helena e lo studio è impazzito. Javier ha riservato parole bellissime alla sua Prestes:

“Devo dirti due cose: la prima è che ti chiedo scusa. Non permetterò mai a nessuno di alzarti la voce, perdonami se non ti ho difeso abbastanza. Ma qui per me restava un gioco. Non dovevo permettere di farti fare certe cose. Non succederò mai più fuori. Tu hai vinto, abbiamo vinto noi. Avevi ragione su tutto. Hai vinto tu. Ti amo”

La coppia, tanto amata dal pubblico, ha emozionato tutti e poi ha iniziato a ballare sulle note di Sesso e Samba. Poi è stato il turno di Zeudi, che sulla passerella si è ritrovata di fronte a una batteria. Suonare questo strumento è sempre stato un suo sogno. Non solo, la Di Palma ha potuto riabbracciare sua madre e suo fratello. Dopo le sorprese, è arrivato il momento tanto atteso da tutti.

Alfonso Signorini ha chiuso questo importante televoto. Helena Prestes e il pubblico generalista italiano ce l’hanno fatta! La modella brasiliana ha battuto Zeudi con il 52.85% contro il 47.15%. Lo studio è impazzito, tra urla e applausi per la felicità. La maggior parte degli ex concorrenti hanno festeggiato il risultato a gran voce. “Helena ce l’abbiamo… ce l’hai fatta”, ha urlato Signorini.

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato eliminato e deluso

La vittoria di Helena Prestes contro Zeudi ha generato tanta emozione ed è poi arrivato il momento del secondo televoto flash. Lorenzo Spolverato ha pescato il piramidale con il cerchio nero ed è finito direttamente in sfida, portando in sfida proprio la sua amica Chiara. Il gieffino ha ammesso di trovare la Cainelli più debole rispetto a Jessica. Per Spolverato è arrivata una graditissima sorpresa: ha ricevuto una lettera da sua sorella. Non solo, ha riabbracciato i suoi genitori.

Invece, per Chiara è entrato nella Casa suo padre. A questo punto, è arrivato il momento del verdetto. Questa sfida l’ha vinta Chiara con il 57.78%, che ha battuto Lorenzo, con il 42.22%. Dallo studio, anche in questo caso, sono arrivati fischi per la vittoria della Cainelli, quando si è detta convinta di essere riuscita a vincere da sola senza l’aiuto di nessuno. A mettere le cose in chiaro ci ha pensato Cesara Buonamici, la quale ha esposto il pensiero dei presenti: i voti di Zeudi sono arrivati per lei anche in questo televoto.

Intanto, anche per Jessica Morlacchi è arrivata una sorpresa. La cantante romana ha cantato sulla passerella, dove è stata raggiunta dai suoi amici e dai genitori con la sorella. La gieffina si è esibita anche di fronte ad alcuni ex concorrenti, diventati suoi amici: Mariavittoria, Tommaso, Le Non è la Rai, Giglio e Mattia.

La sfida finale al Grande Fratello è tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi

La puntata è andata avanti verso il blocco finale. Jessica Morlacchi, l’unica a non aver ancora affrontato un televoto flash stasera, ha dovuto decidere chi sfidare e ha fatto il nome di Chiara. Helena, dunque, è diventata la prima grande finalista di questa edizione del Grande Fratello. Nel frattempo, in attesa di scoprire chi avrebbe sfidato la Prestes nell’ultimo televoto della finale, gli ex concorrenti hanno ballato sulla passerella.

Dopo di che, Signorini ha fatto un’intervista a confronto a Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. È arrivato il momento per Lorenzo Spolverato di entrare in studio, dove ha augurato la vittoria a Chiara. Il conduttore ha puntato l’attenzione sul fatto che l’ormai ex gieffino potrebbe aver perso contro la Cainelli per via del modo con cui Shaila ha deciso di chiudere la relazione in diretta stasera.

“Uno può pensare che è stato tutto una presa in giro”, ha fatto notare Signorini. “Assolutamente no. Non ho influito io, vedrà tutto. Non ho più nient’altro da dire, se posso andare a sedermi…”, ha risposto la ballerina, molto fredda. Così, Shaila è tornata a sedere al suo posto, con uno sguardo abbastanza duro.

A questo punto, è arrivato il momento di scoprire il risultato del penultimo televoto flash: Jessica ha battuto Chiara con l’81.18%. “Jessica ed Helena ce l’abbiamo fatta! Wow!”, così Signorini ha festeggiato questo televoto flash finale, proprio tra le due concorrenti che avevano lasciato il gioco per uno scontro accesissimo. Poi sono tornate a essere amiche e il pubblico le ha portate avanti fino alla fine. Jessica ed Helena si sono così affrontate nell’ultimo televoto.