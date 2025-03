Grande Fratello, Signorini vs Zeudi con Chiara finalista e rivolta in studio

Spazio alle alleanze nella finale del Grande Fratello, prima di chiudere il televoto legato all’elezione della quinta finalista con Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli protagoniste. Alfonso Signorini ha puntato l’attenzione sugli ultimi scontri nati nella Casa in questi giorni. Mariavittoria ha tirato fuori tutta la sua forza in vista della finale, ormai da tempo schierata dalla parte di Helena Prestes contro Zeudi.

La Minghetti ha dato il meglio di se stessa, non trattenendo più il suo disappunto. C’è da dire che superare il momento sconvolgente che ha visto protagonista Shaila Gatta, la quale stasera ha lasciato e schiacciato in diretta Lorenzo Spolverato, è davvero impossibile. Nel frattempo, le tensioni si sono fatte sentire tantissimo con Mariavittoria al centro della scena contro Chiara. “Nella vita non mi succede di dividere. Ho pochi amici, più uomini. Ci sono persone che sono invidiose, ma giro e vado avanti. Qui te le ritrovi davanti”, ha replicato stasera Zeudi.

La Di Palma crede che chi le va contro nella Casa è invidioso. L’ex Miss Italia, in questi giorni, ha dichiarato più volte di non aver baciato Alfonso D’Apice, replicando alle accuse di Mariavittoria. “C’è stato un avvicinamento. Non è successo niente di che, c’è stato un piccolo bacio”, ha raccontato l’ex gieffino dallo studio. Alfonso Signorini ha stroncato ancora Zeudi, facendole notare che nella clip del loro bacio si sente che non è stato a stampo, ma qualcosa di più passionale.

“Alfonso mi piace come persone e uomo. Non mi piace come prototipo e non sono riuscita ad andare oltre”, ha continuato Zeudi. “Non c’era quella chimica artistica… Ma come? Conosci bene il Grande Fratello e non sai della chimica artistica? Alex Belli e Soleil”, ha tuonato il conduttore. Ancora una volta, l’ex Miss Italia è risultata incoerente e poco convincente. Spesso Zeudi ha dichiarato certe cose, per poi dire il contrario.

Smentendo il bacio con D’Apice ha nuovamente lasciato tutti un po’ perplessi. Nonostante ciò, il pubblico generalista teme che alla fine sarà lei a vincere questa 18esima edizione del reality show. I fan di Zeudi, tramite BOT e email false, hanno alterato da mesi i televoti. Si teme che anche stasera le sfide porteranno a risultati che non rappresentano il reale volere del pubblico italiano. Alla fine, ecco che al televoto per l’elezione come quinta finalista ha vinto Chiara.

Boato dallo studio, contrario a questa sua vittoria e all’eliminazione di Mariavittoria. Infatti, sono arrivati pochissimi applausi per questo risultato. Un altro chiaro segnale. Chiara, alla fine, non ha trionfato in questo televoto grazie ai suoi fan, bensì tramite quelli di Zeudi.