Luca Argentero, la moglie su tutte le furie: è bufera sulle foto della figlia

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero, è sbottata sui social. L’attrice 30enne è stanca delle critiche che riceve di continuo sulle foto della figlia Nina Speranza, che oggi ha un anno e mezzo. Cristina non posta mai su Instagram il viso della bambina ma solo alcuni dettagli del suo corpo come i piedini o i polsi. Una scelta bocciata da qualcuno, tanto che la Marino è dovuta intervenire per mettere a tacere una volta per tutte haters e malelingue.

“Che vi frega che faccia ha mia figlia?”, ha esclamato furibonda Cristina Marino. La fitness influencer ha aggiunto:

“Questa roba del tormento che non la posto: ma a voi che ve frega? Cosa vi interessa sapere che faccia ha mia figlia? E, soprattutto, se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre: potrò fare quello che va a me?”

La compagna di Luca Argentero ha aggiunto:

“Mi sembra un dover giudicare per forza questa cosa dei bambini… E se li posti, perché li posti e se non li posti… Credo che uno debba fare quel cavolo che gli pare! Uno su Instagram pubblica quel che gli va di pubblicare, non credete sia The Truman Show, anche se lo sembra”

Cristina Marino ha poi rivelato il motivo per il quale non vuole mostrare la figlia Nina Speranza sui social network:

“Penso che ogni madre debba postare quel che gli pare: io personalmente non ho voglia che Nina diventi argomento di bar, non mi va e preferisco tutelarla. Fatevene una ragione! Quando mi andrà, se mi andrà, pubblicherò una foto della faccia di mia figlia, al momento non è così”

La scelta di Luca Argentero e la moglie

Dunque per il momento Cristina Marino e Luca Argentero non intendono mostrare Nina Speranza sui social network e preferiscono condividere pochi dettagli della piccola, che sta crescendo serena e spensierata circondata dall’amore dei suoi genitori.

E anche per questo motivo i due attori sono andati su tutte le furie quando alcune riviste di gossip hanno postato un’immagine della bambina, a spasso con mamma e papà, senza coprirla con le dovute accortezze come richiede la legge che tutela l’immagine dei minori.

Perché la figlia di Luca Argentero si chiama Nina Speranza

A Verissimo Cristina Marino ha confidato il motivo che l’ha spinta, insieme al compagno, a scegliere questo doppio nome per la loro primogenita. Nina è un nome che è sempre piaciuto alla Marino e che Luca ha subito approvato perché sua nonna veniva chiamata Ninì. Il secondo nome Speranza è invece un omaggio alla nonna di Cristina ma pure un augurio per la piccola, arrivata al mondo durante l’emergenza Coronavirus.

Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino

Insieme dal 2014 – si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi – Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati marito e moglie nell’estate 2021. Un matrimonio intimo, con pochi invitati. Unico vip presente Raz Degan, amico da svariati anni di Argentero.

Per il protagonista di Doc-Nelle tue mani si tratta delle seconde nozze: dal 2009 al 2016 è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, dalla quale non ha avuto eredi.