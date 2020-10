Cristina Marino è tornata a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 10 ottobre 2020. Prima intervista da mamma per la fidanzata di Luca Argentero. La scorsa primavera è infatti nata Nina Speranza, che ha completamente stravolto la vita dei suoi famosi genitori. Nel salotto di Silvia Toffanin Cristina ha spiegato il motivo che l’ha spinta, insieme all’attore, a scegliere questo doppio nome per la loro primogenita. Nina è un nome che è sempre piaciuto alla Marino e che Luca ha subito approvato perché sua nonna veniva chiamata Ninì. Il secondo nome Speranza è invece un omaggio alla nonna di Cristina ma anche un augurio per la piccola, arrivata al mondo durante la pandemia. La Marino ha vissuto gli ultimi mesi di gravidanza e il post parto lontana da famigliari e amici. Difficoltà prontamente dimenticate grazie alla magica presenza di Nina Speranza. La 28enne non ha esitato a dire che è “all’apice della felicità”.

Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino genitori per la prima volta

A Verissimo Cristina Marino ha confidato che Luca Argentero è un papà molto presente e dolcissimo. Un vero e proprio mammo. A detta dell’attrice e web influencer, poi, l’arrivo di una bambina è per Luca il coronamento di una vita stupenda. La Marino ha inoltre ammesso che Nina Speranza è una neonata molto felice e tranquilla, che sorride sempre. Non solo: in cantiere c’è il progetto di avere altri figli. Non troppo tardi, ha puntualizzato Cristina. “Credo sia importante restare nel loop, non far passare troppo tempo. Presto ci applicheremo”, ha assicurato la Marino, che sogna una famiglia numerosa come il suo Luca. Prima però la coppia penserà al matrimonio, rinviato a causa del Coronavirus. Il grande evento è fissato alla primavera 2021 anche se al momento non è stata ancora svelata la data ufficiale.

Luca Argentero: chi è la fidanzata Cristina Marino e che lavoro fa

Classe 1991, Cristina Marino è una modella e attrice italiana che ha debuttato con Federico Moccia e più precisamente nel film Amore 14, che risale al 2009. Ha conosciuto Luca Argentero sul set di Vacanze ai Caraibi. Ha recitato pure nella fiction Un passo dal cielo e ha partecipato al varietà di Sky Dance Dance Dance. La Marino è inoltre un’esperta di fitness e cura un blog dedicato all’argomento.