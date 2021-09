Luca Argentero, parla Cristina: “Ecco perché non mostriamo nostra figlia”

La Marino ha spiegato ai follower il motivo per il quale lei e il marito non condividono sui social network foto della piccola Nina Speranza

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino vanno controcorrente. In un mondo in cui le celebrity, e non solo, amano mostrare su Instagram e Facebook foto e video dei propri pargoli la coppia non ha mai condiviso scatti della piccola Nina Speranza, nata nella primavera del 2020 in piena emergenza Coronavirus. Una scelta che ha incuriosito i follower, che hanno prontamente chiesto spiegazioni.

Durante un ask su Instagram Cristina Marino, fitness influencer e attrice, ha svelato il motivo di questa scelta che al giorno d’oggi appare piuttosto anticonformista:

“Perché al momento abbiamo scelto di tutelarla. Non amo che diventi argomento da bar”

Dunque per il momento Cristina Marino e Luca Argentero non intendono mostrare Nina Speranza sui social network e preferiscono condividere pochi dettagli della piccola, che sta crescendo serena e spensierata circondata dall’amore dei suoi genitori.

E anche per questo motivo i due attori sono andati su tutte le furie quando alcune riviste di gossip hanno postato un’immagine della bambina, a spasso con mamma e papà, senza coprirla con le dovute accortezze come richiede la legge che tutela l’immagine dei minori.

Perché la figlia di Luca Argentero si chiama Nina Speranza

A Verissimo Cristina Marino ha rivelato il motivo che l’ha spinta, insieme al compagno, a scegliere questo doppio nome per la loro primogenita. Nina è un nome che è sempre piaciuto alla Marino e che Luca ha subito approvato perché sua nonna veniva chiamata Ninì. Il secondo nome Speranza è invece un omaggio alla nonna di Cristina ma pure un augurio per la piccola, arrivata al mondo durante l’emergenza Coronavirus.

Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino

Insieme dal 2014 – si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi – Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati marito e moglie nell’estate 2021. Un matrimonio intimo, con pochi invitati. Unico vip presente Raz Degan, amico da svariati anni di Argentero.

Per il protagonista di Doc-Nelle tue mani si tratta delle seconde nozze: dal 2009 al 2016 è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, dalla quale non ha avuto eredi.